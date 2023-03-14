Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AİLE İZLE! Show Tv canlı yayın ile 14 Mart 2023 Aile 2. Yeni ve son bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 14.03.2023 18:48 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 18:51

AİLE İZLE! Show Tv canlı yayın ile 14 Mart 2023 Aile 2. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Show Tv ekranlarında bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkacak Aile dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı gibi birçok araştırmayla gündeme geliyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ gibi iki ünlü oyuncuyu barındıran yapımda ilk bölümde birbirlerine oldukça kısa sürede aşık olan ve hızla yakınlaşan Devin ve Aslan, Soykanlar için oldukça mühim olan aile masasına oturmuştu. Peki, Devin ve Aslan'ın aşkı bu zorlu yolculuktan sağ çıkabilecek mi? İşte Aile 2. Yeni ve son bölüm izle ekranı ile yapıma dair detaylar.

AİLE İZLE! Show Tv canlı yayın ile 14 Mart 2023 Aile 2. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Aile 2. Yeni bölüm izle! Show Tv'nin yeni dizisi bu akşam yepyeni bölümüyle ekranda olacak. Dizi; İzmir uçağındaki karşılaşmayla alev alan büyük aşk, aileden yaralı iki kahramanın "aile" olma çabasından süre gelen bir hikayeyi konu edecek. Diziyi internet ortamından takip etmek isteyenler "Aile 2. Yeni ve son bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. İşte Show Tv ile 14 Mart 2023 tarihli Aile dizisi 2. Yeni ve son bölüm izle ekranı…

AİLE İZLE! Show Tv canlı yayın ile 14 Mart 2023 Aile 2. Yeni ve son bölüm izle ekranı

AİLE İZLE!

Aşağıdaki link üzerinden dizinin bölümlerine ulaşabilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/aile/2881

2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Devin'in sofraya gelişi, Hülya'nın onu bir tehdit olarak görmesi için yeterlidir. Hülya en iyi bildiği taktiği uygulamaya karar verir: Dostlarını yakınında, düşmanlarını ise daha yakınında tutmak… Bunun ilk adımı olarak Devin'i kurucusu olduğu derneğin bir etkinliğine davet eder.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AİLE İZLE! Show Tv canlı yayın ile 14 Mart 2023 Aile 2. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Aslan'ın odağında ise ailesini yasa dışı işlerden çıkarmak vardır. Bu operasyonun en önemli adımlarından biri de; genç iş insanı Atilla Özyılmaz'ın şirketine ortak olmaktır.

AİLE İZLE! Show Tv canlı yayın ile 14 Mart 2023 Aile 2. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Kaza geçiren Aysel'e, Cihan'dan bir yardım eli uzanır. Hülya ise Aslan ve Devin ilişkisini yolun başındayken bitirmek için Cihan'la aynı masaya oturmak zorunda kalır.

AİLE İZLE! Show Tv canlı yayın ile 14 Mart 2023 Aile 2. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Devin, Hülya ile katıldığı etkinlikte yaşananlardan sonra bir karar alır. Ama Aslan'la geçireceği ilk gecede aralarındaki çekime yenik düşerken, Aslan'ın hiç beklemediği hamlesiyle karşı karşıya kalır. İkili arasında ipler kopma noktasına gelir. Ancak bir araya geldikleri sürpriz bir sofrada yaşananlar, Devin'i hayatıyla ilgili büyük bir karar almaya iter. Bu karar, Aslan ve Devin'in yolculuklarındaki en önemli kırılma noktası olacaktır.

SON DAKİKA