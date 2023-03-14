Haberler Yaşam AİLE İZLE! Show Tv canlı yayın ile 14 Mart 2023 Aile 2. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Giriş Tarihi: 14.03.2023 18:48 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 18:51

AİLE İZLE! Show Tv canlı yayın ile 14 Mart 2023 Aile 2. Yeni ve son bölüm izle ekranı

Show Tv ekranlarında bu akşam yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkacak Aile dizisi yeni bölüm canlı izle ekranı gibi birçok araştırmayla gündeme geliyor. Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ gibi iki ünlü oyuncuyu barındıran yapımda ilk bölümde birbirlerine oldukça kısa sürede aşık olan ve hızla yakınlaşan Devin ve Aslan, Soykanlar için oldukça mühim olan aile masasına oturmuştu. Peki, Devin ve Aslan'ın aşkı bu zorlu yolculuktan sağ çıkabilecek mi? İşte Aile 2. Yeni ve son bölüm izle ekranı ile yapıma dair detaylar.