Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022 tercih kılavuzu yayınlandı: Bakanlık personel alımı tercihleri ne zaman bitiyor? Aile Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı!

Aile Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. Personel alımı sınavından asil hakka sahip olarak çıkan adaylar, böylece personel alımı tercihlerini yapabiliyor. 4175 kişilik personel alımı yapan bakanlık, tercihleri açtı. Böylece birçok ilde bakanlık personel alımlarını gerçekleştirecek. Adayların toplamda 20 tercih hakkı olduğu gibi, bazı kural ve şartların da olduğu biliniyor. İşte Aile Bakanlığı personel alımı şartları!