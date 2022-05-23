Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı 2022 tercih kılavuzu yayınlandı: Bakanlık personel alımı tercihleri ne zaman bitiyor? Aile Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercihleri 2022 geçtiğimiz gün itibariyle başladı. Aile Bakanlığı tercih kılavuzu bakanlığın sitesinden yayınlandı. Böylece vatandaşlar başvurularını yapabilecek. Sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları mayıs ayının başında yayınlandı. Sınavda asil hakka sahip olan adaylar, tercihlerini yapmaya başlayabiliyor. 4175 kişilik personel alımı istihdam listesi bulunuyor. Adaylar, Aile Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır sorusunu yöneltiyor. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu!