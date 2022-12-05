Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, tarihleri

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Kaymakamlıklara bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nda görev alacak kişiler için 21 farklı şehirde ilan veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilana başvurmak için şartları da duyurdu.

Mesleki yeterlilik ve eğitimlerin yanı sıra adaylarda;

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek" gibi şartlar da aranacak.

SYDV Personel alımında, açılan kontenjana göre adaylardan aranan şartlar değişiklik göstermektedir. Ancak Memur alımlarında 35 yaş şartı, işçi alımlarında ise 65 yaş üst sınırı bulunduğu bilinmektedir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilanlarında yer alan başvuru tarihleri, şehirlere göre değişiklik göstermektedir. 5 Aralık'ta başlayan ilan bşavurularından sonuncusu 16 Aralık'ta tamamlanmaktadır. Başvurular hakkında detaylı bilgi, belirtilen ilçelerdeki kaymakamlıklardan alınabilir.