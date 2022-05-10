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Giriş Tarihi: 10.05.2022 14:10 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 14:10

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2022: 4 bin 175 Sözleşmeli personel alımı sözlü sınav başvurusu ne zaman?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı ile ilgili açıklama geldi. Gelen son duyuruda 4 bin 175 sözleşmeli pozisyonun ise özel nitelik ve değerlendirme gerektirdiğinden bu kadrolar için sözlü sınav yapılacağı 6 Ocak 2022'de ilan edildiği ifade edildi. Bilindiği gibi daha önce 5 bin 980 sözleşmeli personel alınacağının duyuruldu. Peki 4 bin 175 Sözleşmeli personel alımı sözlü sınav başvurusu ne zaman? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylar…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2022: 4 bin 175 Sözleşmeli personel alımı sözlü sınav başvurusu ne zaman?

Sözleşmeli personel alımı başvuruları ile ilgili detaylar açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı yapılacak 4 bin 175 pozisyon için KPSS sıralamasına göre tüm adayları sözlü sınava çağırdı. İşte 4 bin 175 Sözleşmeli personel alımı sözlü sınavı ile ilgili bilgiler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2022: 4 bin 175 Sözleşmeli personel alımı sözlü sınav başvurusu ne zaman?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı yapılacak 4 bin 175 pozisyon için KPSS sıralamasına göre tüm adayları sözlü sınava çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 bin 980 sözleşmeli personel alınacağının duyurulduğunu, bu sayıdan 1805'inin özel mesleki nitelik gerektirmeyen kadrolar olup, buralara sözlü sınav olmaksızın KPSS ile doğrudan yerleştirme yapıldığı belirtildi.

Geriye kalan 4 bin 175 sözleşmeli pozisyonun ise özel nitelik ve değerlendirme gerektirdiğinden bu kadrolar için sözlü sınav yapılacağı 6 Ocak 2022'de ilan edildiği ifade edilirken, "10-20 Ocak 2022 tarihlerinde başvurular alınmış, 2 Mart 2022-12 Nisan 2022 tarihleri arasında ise Ankara'da Bakanlığımız merkez binalarında 8 ayrı komisyon tarafından sözlü sınavlar gerçekleştirilmiştir." denildi.

Komisyon üyelerinin tamamının Bakanlıkta yönetici pozisyonlarında görev yapan daire başkanı ve üstü kadrolarda bulunan kişilerden oluştuğu vurgulanan açıklamada, komisyonların sözlü sınavları tamamlamasının ardından 6 Mayıs 2022'de sonuçların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi internet sitesi üzerinden adaylara bildirildiği hatırlatıldı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alımı 2022: 4 bin 175 Sözleşmeli personel alımı sözlü sınav başvurusu ne zaman?

Alım yapılacak 4 bin 175 pozisyon için KPSS sıralamasına göre toplam 12 bin 525 adayın sözlü sınava çağırıldığı bildirilen açıklamada, adayların tamamının KPSS sıralaması ile sözlü sınava girmeye hak kazandığı dile getirildi.

KPSS'nin, değerlendirme açısından önemli kıstaslardan biri olmakla birlikte, ilgili mevzuata göre tek kıstas olmadığı ifade edilen açıklamada, "Özellikle Bakanlığımızın hizmet alanları değerlendirildiğinde genel bir seçme sınavı sonucuna göre atama yapmak, yalnız çalışma arkadaşlarımız için değil hizmet verdiğimiz 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için doğru ve hakkaniyetli olamaz. Bunu en iyi sosyal hizmet ve benzeri alanlarda eğitim almış adaylar bilir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadın konukevlerinde çok zor bir süreçten geçen kadınların, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde bakımı sağlanan ağır engellilerin, çocuk evlerinde devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak vicdani bir sorumluluk gerektirdiği gibi özel nitelik de gerektirmektedir. Bu sebeple sözlü sınavda mevzuat ve teknik alan bilgisi sorularının yanı sıra 'çerçeve soru' olarak adlandırdığımız, adayın Bakanlığımızın hizmet sunumu esnasında sürekli karşılaşacağı kriz durumlarında tavır ve tepkilerini ölçer nitelikte sorular da sorulmuştur.

Toplumumuzun dezavantajlı ve kırılgan gruplarına hizmet veren bir Bakanlık olarak, üstlendiğimiz görevlerin gerektirdiği hassasiyet sebebiyle yeni çalışma arkadaşlarımızı seçerken sadece KPSS puanını baz aldığımızda oluşabilecek mağduriyet hem Bakanlığımızı hem de vatandaşlarımızı zor duruma sokabilme riski taşımaktadır. Adayların tamamının KPSS ile ön elemeyi geçerek sözlü sınava katıldığı değerlendirildiğinde, bugün sınav sonuçları hakkında gösterilen tavır kazanan adayları haksızca töhmet altında bırakır hale gelmiştir. Bu sebeplerle hassas bir süreç yürütmek zorunda olduğumuzu, kişilerin hem bilgilerini, hem de sosyal hizmet yaklaşımlarını önceleyerek değerlendirme yaptığımızı kamuoyunun takdirine sunarız."

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