Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AJet ucuz bilet kampanyasını duyurdu! O uçuşlar salı, çarşamba, perşembe %30 indirimli!
Giriş Tarihi: 18.11.2025 14:44 Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 14:48

AJet ucuz bilet kampanyasını duyurdu! O uçuşlar salı, çarşamba, perşembe %30 indirimli!

AJet, yurt içi seyahatleri canlandıracak büyük bir indirim kampanyası duyurdu. "Rotanı Seç, Türkiye'nin Her Köşesi Salıdan Perşembeye %30 İndirimle" sloganıyla başlatılan kampanyada, belirli tarihlerdeki tüm yurt içi uçuşlarda %30 indirim fırsatı sunuluyor. Biletleme ve seyahat dönemi tarihleri netleşen bu kampanya, özellikle hafta ortasında seyahat edenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. İşte AJet indirimli bilet kampanyasının tüm detayları!

AJet ucuz bilet kampanyasını duyurdu! O uçuşlar salı, çarşamba, perşembe %30 indirimli!

AJet, seyahat planı olan yolculara erken rezervasyon imkanı sunarak, yurt içinde daha uygun fiyatlarla uçma şansı tanıyor. Kampanyanın ana odağı, hafta ortası seyahatleri teşvik etmek ve böylece yolcuların Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri yapacakları uçuşlarda avantaj yakalamasını sağlamak. Ajet kampanyasında seyahat tarihleri ve rotalar:

AJet ucuz bilet kampanyasını duyurdu! O uçuşlar salı, çarşamba, perşembe %30 indirimli!

AJET İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI BAŞLADI

AJET'in yurt içi uçuşları kapsayan %30 indirim kampanyasının kuralları ve koşulları şu şekilde:

  • Kampanya, Salı, Çarşamba, Perşembe günü gerçekleştirilecek tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşları kapsamaktadır. (Kuzey Kıbrıs hariç)
  • Kampanya kapsamında bilet fiyatları uçuş arama sayfasında indirimli olarak gelmektedir. Ücret detaylarında indirim kırılımı görülebilir.
  • İndirim tek yön üzerinden hesaplanmaktadır. Gidiş dönüş biletlerinizde de geçerlidir.
  • İndirimli fiyatlar yalnızca standart paket ücreti ve kuralları için geçerlidir.
  • Kampanya süresince satın alınacak Flex ve Premium paket seçimleri %30 indirimle sunulacaktır.
  • Kampanya kapsamında satın alınan biletlerde, ilgili paket ve ücret sınıfının iptal ve iade kuralları geçerli olacaktır.
  • İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

İşte seyahat tarihleri:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AJet ucuz bilet kampanyasını duyurdu! O uçuşlar salı, çarşamba, perşembe %30 indirimli!

18 – 20 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak salıdan perşembeye yurtiçi uçuşlar 2 Şubat – 15 Mart 2026

AJet ucuz bilet kampanyasını duyurdu! O uçuşlar salı, çarşamba, perşembe %30 indirimli!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
AJet ucuz bilet kampanyasını duyurdu! O uçuşlar salı, çarşamba, perşembe %30 indirimli!
AJet ucuz bilet kampanyasını duyurdu! O uçuşlar salı, çarşamba, perşembe %30 indirimli!