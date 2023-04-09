AK Parti İstanbul milletvekili adayları! AK Parti 28. dönem İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu mu?

AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel de törene katıldı. Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada milletin tamamını temsil eden bir siyasi parti olduklarını vurgulayarak, "Devletin ve milletin sigortası olan Cumhur İttifakı olarak her şeyin merkezinde olmak güzel bir şey" diye konuştu.