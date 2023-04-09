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Haberler Yaşam AK Parti İstanbul milletvekili adayları! AK Parti 28. dönem İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 09.04.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 12:03

AK Parti İstanbul milletvekili adayları! AK Parti 28. dönem İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu mu?

Ak Parti İstanbul milletvekili adayları isim listesi sorgulanıyor. 14 Mayıs Pazar günü hem Cumhurbaşkanlığı Seçimi hem de 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapılacak. Partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek milletvekili aday isim listeleri merak ediliyor. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, konu ile ilgili olarak listenin hazır olduğunu, son rötüşların yapıldığını belirterek, "Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Ak Parti İstanbul milletvekili adayları kimler? 2023 seçimleri Ak Parti 28. Dönem İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AK Parti İstanbul milletvekili adayları! AK Parti 28. dönem İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu mu?

Ak Parti İstanbul milletvekili adayları isim listesi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Türkiye Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Siyasi partilerin milletvekili aday listeleri bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek. Bu noktada Ak Parti milletvekili adayları için sorgulamalar başladı. Özellikle İstanbul isim listesi merak ediliyor. Peki, AK Parti İstanbul milletvekili adayları kimler, belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Seçimleri AK Parti 28. Dönem İstanbul milletvekili aday listesi ve tüm detaylar…

AK Parti İstanbul milletvekili adayları! AK Parti 28. dönem İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu mu?

AK PARTİ 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY İSİM LİSTESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve siyasi partilerin yerlerini belirlemek amacıyla YSK'de kura töreni düzenlendi.

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AK Parti İstanbul milletvekili adayları! AK Parti 28. dönem İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu mu?

AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel de törene katıldı. Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada milletin tamamını temsil eden bir siyasi parti olduklarını vurgulayarak, "Devletin ve milletin sigortası olan Cumhur İttifakı olarak her şeyin merkezinde olmak güzel bir şey" diye konuştu.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları! AK Parti 28. dönem İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu mu?

Milletvekili aday listesini tamamlayamayacak partiler olabileceğine dikkati çeken Özel, "Bunun tam sırası, pusulada kimin nerede yer alacağı yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle belli olacak.

Çünkü ittifaklar içerisinde çekilmeler olacak, listeler de verilmeyecek. İşlemler devam ediyor. Süreci hep birlikte yarım 17.00'den sonra tekrar oy pusulasının şekli değişecektir" açıklamasını yaptı.

AK Parti İstanbul milletvekili adayları! AK Parti 28. dönem İstanbul milletvekili aday listesi belli oldu mu?

"LİSTE HAZIR, SON RÖTÜŞLAR GELİYOR"

Özel, pusula sıralamasının seçmen nezdindeki etkisine dair, "Psikolojik bir etkisi vardır ama seçmen oy vermek istediği partiye gider, pusulada bulur ve oyunu verir. Vatandaş tercihini hangi partiye kullanacaksa götürür, mührünü oraya vurur" ifadelerine yer verdi. AK Parti'nin sunacağı milletvekili listesine ilişkin de konuşan Özel, "Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" dedi.

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