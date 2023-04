AK Parti Konya milletvekili adayları! AK Parti 28. dönem Konya milletvekili aday listesi belli oldu mu?

AK PARTİ 28. DÖNEM KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

AK Parti 28. Dönem Konya Milletvekili Adayları henüz belli olmadı.

Ancak Başkan Erdoğan, Kabine'de yer alan bakanların 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday olmalarına yönelik soru üzerine şu yanıtı vermişti:

"Hafta sonuna kadar bunları zaten kesinleştireceğiz. Kesinleştirdikten sonra da bunların açıklamalarını da inşallah büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içinde şöyle güzel bir törenle arkadaşlarımızın yerlerini, konumlarını, hatta listeyi malum vereceğiz. Bu liste de zaten Yüksek Seçim Kurulu'na verildikten sonra kim nerede hepsi ortaya çıkmış olacak. Kabinedeki arkadaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı hala devam ettiriyoruz. Onları da netleştirdikten sonra açıklarsak daha isabetli olabilir. Çünkü her an her şey değişebiliyor."