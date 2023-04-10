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Haberler Yaşam AK Parti Mardin milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Mardin milletvekilleri kimler?
Giriş Tarihi: 10.04.2023 14:53 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 15:15

AK Parti Mardin milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Mardin milletvekilleri kimler?

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala AK Parti Mardin milletvekili adayları gündeme geliyor. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilen listeler öğrenilmeye çalışılıyor. AK Parti'de artık belli olan ve son şeklini il il eğilimleri, alanında öne çıkan isimleri ve kanaat önderlerini değerlendiren Başkan Erdoğan'ın bizzat verdiği milletvekili aday listesi saatler içerisinde açıklandı. Peki AK Parti 28. Dönem Mardin milletvekili aday listesinde kim var? AK Parti Mardin milletvekili adayları 2023 son durum

AK Parti Mardin milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Mardin milletvekilleri kimler?

Türkiye seçime adım adım yaklaşırken AK Parti Mardin milletvekili adayları merak ediliyor. Milletvekili aday listesi 9 Nisan Pazar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Bunlardan en çok merak edilen illerden birisi de Mardin oldu. Peki AK Parti Mardin milletvekili adayları kimler? İşte, 2023 AK Parti 28. dönem Mardin milletvekili aday listesi ve tüm detaylar…

AK Parti Mardin milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Mardin milletvekilleri kimler?

AK PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİM?

AK Parti'de 2023 seçimleri milletvekili aday listesi belli oldu. Milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi.

  • MARDİN 1 FARUK KILIÇ
  • MARDİN 2 MUHAMMED ADAK
  • MARDİN 3 MEHMET AKİF NUHOĞLU
  • MARDİN 4 ABDULVAHAP ARBAĞ
  • MARDİN 5 MEHMET SAMSA
  • MARDİN 6 AYHAN ASLAN
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AK Parti Mardin milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Mardin milletvekilleri kimler?

YSK SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekiyor. İlçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre Seçim Sandık Görevlisi başvurusu yapılabiliyor.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

Bununla birlikte sandık görevlisi olmak için gerekli şartlar arasında

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak gibi şartlar bulunmaktadır. Ancak başvuruların başlayacağı dönemde sandık görevlisi olma şartları için seçim kurullarının son dakika duyuruları takip edilmeli.

AK Parti Mardin milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Mardin milletvekilleri kimler?
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AK Parti Mardin milletvekili adayları tam liste belli oldu! 28. Dönem AK Parti Mardin milletvekilleri kimler?
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