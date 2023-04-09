AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları 2023: AK Parti 28. dönem Şanlıurfa milletvekili aday listesi belli oldu mu?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra 28. Dönem milletvekilleri de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olup AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları merak ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edilecek listeler öğrenilmeye çalışılıyor. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, listenin hazır olduğunu, son rötüşların yapıldığını belirterek, "Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil" ifadelerini kullandı. Peki AK Parti 28. dönem Şanlıurfa milletvekili aday listesi belli oldu mu, ne zaman açıklanacak, saat kaçta? AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayları 2023 son durum