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Akademik Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman, KPSS ÖABT kalktı mı? 2025 AGS başvuru tarihi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 17:04
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
17:04
Öğretmen alımında yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelen açıklamalar doğrultusunda Öğretmen adayları yeni yıldan itibaren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerine Akademi Giriş Sınavına (AGS) katılacak. Peki, Akademik Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman, KPSS ÖABT kalktı mı? 2025 AGS başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, Bakan'ın açıklamaları...