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Giriş Tarihi: 30.12.2024 17:04 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:04

Akademik Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman, KPSS ÖABT kalktı mı? 2025 AGS başvuru tarihi belli oldu mu?

Öğretmen alımında yeni dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelen açıklamalar doğrultusunda Öğretmen adayları yeni yıldan itibaren Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerine Akademi Giriş Sınavına (AGS) katılacak. Peki, Akademik Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman, KPSS ÖABT kalktı mı? 2025 AGS başvuru tarihi belli oldu mu? İşte, Bakan'ın açıklamaları...

Akademik Giriş Sınavı AGS nedir, ne zaman, KPSS ÖABT kalktı mı? 2025 AGS başvuru tarihi belli oldu mu?

Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) getirildi. Bu kapsamda milyonlarca aday Akademik Giriş Sınavı (AGS) nedir, ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, 2025 AGS başvuru tarihi belli oldu mu, nereden ve nasıl başvurulur? İşte, detaylar...

Akademik Giriş Sınavı AGS nedir, ne zaman, KPSS ÖABT kalktı mı? 2025 AGS başvuru tarihi belli oldu mu?

AKADEMİK GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR, NE ZAMAN, KPSS ÖABT KALKTI MI?

Bakan Tekin'in açıklamasında en çok öne çıkan detay, öğretmen alımlarında uygulanacak yeni sistem oldu. Mevcut durumda öğretmen adayları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile atanıyordu. Ancak bu durum 2025 yılı itibarıyla değişiyor. Öğretmen adayları için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yerine Akademi Giriş Sınavı (AGS) getirildi. AGS sonuçlarına göre Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak.

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Akademik Giriş Sınavı AGS nedir, ne zaman, KPSS ÖABT kalktı mı? 2025 AGS başvuru tarihi belli oldu mu?

MEB AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR, NE ZAMAN YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılında yapılacak olan Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) tarihlerini duyurdu.

Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Aynı gün ÖABT de uygulanacak. Sınav için başvuru tarihleri 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 arasında olacak.

Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

Akademik Giriş Sınavı AGS nedir, ne zaman, KPSS ÖABT kalktı mı? 2025 AGS başvuru tarihi belli oldu mu?

MEB-AGS NEDİR?

Sınav, 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Buna göre, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Akademik Giriş Sınavı AGS nedir, ne zaman, KPSS ÖABT kalktı mı? 2025 AGS başvuru tarihi belli oldu mu?

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak.

Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak. ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

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