AKARYAKIT FİYATLARI 9 NİSAN: Motorine de indirim geldi! Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok büyük ekonomiye yönelik sert gümrük tarifeleri açıklamasının ardından, petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı ve son işlemlerde son dört yılın en düşük seviyelerine geriledi. Otogaz indirimin ardından motorin fiyatlarında da düşüş yaşandı. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte motorin indirimiyle ilgili tüm detaylar...