Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AKARYAKIT FİYATLARI 9 NİSAN: Motorine de indirim geldi! Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 09:45

AKARYAKIT FİYATLARI 9 NİSAN: Motorine de indirim geldi! Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifeleriyle ilgili sert açıklamalarını yinelemesi ve OPEC+ ülkelerinin mayıs ayında üretimi artıracaklarını açıklaması, petrol piyasalarında önemli bir dalgalanmaya neden oldu. Brent petrol fiyatlarında yaşanan bu hızlı gerileme, iç piyasaya da yansıdı. LPG'de indirime gidilirken, motorin fiyatlarında da düşüş yaşandı. Peki motorine ne kadar indirim yapıldı, güncel litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI 9 NİSAN: Motorine de indirim geldi! Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok büyük ekonomiye yönelik sert gümrük tarifeleri açıklamasının ardından, petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı ve son işlemlerde son dört yılın en düşük seviyelerine geriledi. Otogaz indirimin ardından motorin fiyatlarında da düşüş yaşandı. Peki, bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte motorin indirimiyle ilgili tüm detaylar...

AKARYAKIT FİYATLARI 9 NİSAN: Motorine de indirim geldi! Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

8 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG fiyatlarında 80 kuruşluk bir indirim yapıldı. Motorin fiyatlarında da sürücüleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. 9 Nisan Çarşamba günü itibarıyla motorinin litre fiyatında 2 lira 64 kuruşluk bir indirim uygulamaya girdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AKARYAKIT FİYATLARI 9 NİSAN: Motorine de indirim geldi! Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.83 TL

Motorin litre fiyatı: 44.31 TL

LPG litre fiyatı: 27.39 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.68 TL

Motorin litre fiyatı: 44.19 TL

LPG litre fiyatı: 26.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI 9 NİSAN: Motorine de indirim geldi! Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.40 TL

Motorin litre fiyatı: 45.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.29 TL

AKARYAKIT FİYATLARI 9 NİSAN: Motorine de indirim geldi! Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.75 TL

Motorin litre fiyatı: 45.40 TL

LPG litre fiyatı: 27.24 TL