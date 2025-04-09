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AKARYAKIT FİYATLARI 9 NİSAN: Motorine de indirim geldi! Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
09:45
AKARYAKIT FİYATLARI 9 NİSAN: Motorine de indirim geldi! Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL?
ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret tarifeleriyle ilgili sert açıklamalarını yinelemesi ve OPEC+ ülkelerinin mayıs ayında üretimi artıracaklarını açıklaması, petrol piyasalarında önemli bir dalgalanmaya neden oldu. Brent petrol fiyatlarında yaşanan bu hızlı gerileme, iç piyasaya da yansıdı. LPG'de indirime gidilirken, motorin fiyatlarında da düşüş yaşandı. Peki motorine ne kadar indirim yapıldı, güncel litre fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Nisan 2025 itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...