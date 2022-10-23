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Haberler Yaşam AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENDİ! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 23 Ekim 2022 Güncel benzin ve motorin fiyatı
Giriş Tarihi: 23.10.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 10:27

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENDİ! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 23 Ekim 2022 Güncel benzin ve motorin fiyatı

Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim gelişmeleriyle gündemde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanma, motorin fiyatı ve benzin fiyatı üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Brent petrolün yeniden düşüşe geçmesi ile beraber araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde 99 kuruşluk zam yapılan motorin fiyatlarına indirim geldi. Peki, Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi? İşte, 23 Ekim 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı…

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENDİ! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 23 Ekim 2022 Güncel benzin ve motorin fiyatı

Güncel LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir, akaryakıt indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatlarına uygulanan zam sonrası araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. 23 Ekim Pazar günü itibarıyla geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına indirim yapıldı. Bu gelişme sonrası sürücüler, akaryakıt istasyonlarına uğramadan önce bugün benzin fiyatı ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu sorularına yanıt arıyor. İşte, 23 Ekim 2022 Pazar güncel İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları son durum…

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENDİ! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 23 Ekim 2022 Güncel benzin ve motorin fiyatı

MOTORİN VE BENZİNE ZAM MI GELDİ Mİ, İNDİRİM VAR MI?

Brent petrolde yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişiyor. 5-11 Ekim arasında 4 kez zam gelen motorine 13 Ekim Perşembe günü 2 lira 14 kuruş indirim gelmişti.

Ancak araç sahiplerinin sevinci çok uzun sürmemiş, 15 Ekim'de tekrar 1 lira 1 kuruş zamlanmıştı. Aradan geçen 1 haftanın ardından araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi.

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AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENDİ! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 23 Ekim 2022 Güncel benzin ve motorin fiyatı

FİYAT 1 LİRA 7 KURUŞ DÜŞTÜ

23 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 1 lira 7 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin fiyatı yeniden 26 lira seviyelerine geriledi. Benzin fiyatlarında ise şu an için bir değişim beklenmiyor.

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENDİ! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 23 Ekim 2022 Güncel benzin ve motorin fiyatı

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 37 kuruşa, Ankara'da 26 lira 50 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 52 kuruşa indi.

Mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 23 Ekim 2022 Pazar İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi...

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENDİ! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 23 Ekim 2022 Güncel benzin ve motorin fiyatı

ANKARA

Motorin fiyatı: 26,50 TL

Benzin fiyatı: 20,79 TL

LPG fiyatı: 10,25 TL

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