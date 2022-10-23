Haberler Yaşam AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENDİ! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 23 Ekim 2022 Güncel benzin ve motorin fiyatı

Giriş Tarihi: 23.10.2022 10:27 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 10:27

AKARYAKIT FİYATLARI GÜNCELLENDİ! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi, indirim var mı? 23 Ekim 2022 Güncel benzin ve motorin fiyatı

Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim gelişmeleriyle gündemde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanma, motorin fiyatı ve benzin fiyatı üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Brent petrolün yeniden düşüşe geçmesi ile beraber araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi. Geçtiğimiz günlerde 99 kuruşluk zam yapılan motorin fiyatlarına indirim geldi. Peki, Bugün benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi? İşte, 23 Ekim 2022 İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı…