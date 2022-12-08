Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile kendini gösteriyor. Bu kapsamda benzine motorine indirim zam haberleri yakından takip ediliyor. Brent petrol varil fiyatının en düşük seviyesine gerilemesiyle beraber akaryakıt fiyatları indirim aldı. Araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarına uğramadan önce motorin fiyatı ve benzin fiyatı için araştırmalarına başladı. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL? İşte, 8 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı...