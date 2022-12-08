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Haberler Yaşam AKARYAKIT SON DAKİKA 8 Aralık 2022: Benzine motorine indirim geldi! Bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 08.12.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 10:49

AKARYAKIT SON DAKİKA 8 Aralık 2022: Benzine motorine indirim geldi! Bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları son dakika indirim zam haberleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile kendini gösteriyor. Bu kapsamda benzine motorine indirim zam haberleri yakından takip ediliyor. Brent petrol varil fiyatının en düşük seviyesine gerilemesiyle beraber akaryakıt fiyatları indirim aldı. Araç sahipleri, akaryakıt istasyonlarına uğramadan önce motorin fiyatı ve benzin fiyatı için araştırmalarına başladı. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL? İşte, 8 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve (mazot fiyatı) motorin fiyatı...

AKARYAKIT SON DAKİKA 8 Aralık 2022: Benzine motorine indirim geldi! Bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamlar ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları indirim veya zam haberleri ile araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. 8 Aralık Perşembe günü akaryakıt fiyatları indirim haberi ile gündeme geldi. Benzin indirim ve motorin indirim haberleri sonrası başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel motorin fiyatı ve benzin fiyatı araştırılıyor. Peki, Bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 8 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…

AKARYAKIT SON DAKİKA 8 Aralık 2022: Benzine motorine indirim geldi! Bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

Peş peşe uygulanan akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri sonrası güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı belli oldu.

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AKARYAKIT SON DAKİKA 8 Aralık 2022: Benzine motorine indirim geldi! Bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

BRENT PETROL 2022 YILININ EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE!

Brent petrol varil fiyatı, yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederek 78,72 dolar düzeyini gördü. Böylece, brent petrol 3 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Brent petroldeki bu düşüş sonrası son 2 haftada 7 kez değişen akaryakıt pompa fiyatlarınna büyük indirim geldi.

AKARYAKIT SON DAKİKA 8 Aralık 2022: Benzine motorine indirim geldi! Bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MOTORİNE VE BENZİNE İNDİRİM POMPAYA YANSIDI!

8 Aralık 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,13 TL, motorin grubuna ise 1,88 TL indirim geldi.

AKARYAKIT SON DAKİKA 8 Aralık 2022: Benzine motorine indirim geldi! Bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 8 Aralık 2022 Perşembe günü için sorgulanıyor. İşte; 8 Aralık 2022 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları…

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