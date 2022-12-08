Benzin fiyatı ve motorin fiyatı güncel rakamlar ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Brent petrolün doğrudan belirleyici olduğu akaryakıt fiyatları indirim veya zam haberleri ile araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. 8 Aralık Perşembe günü akaryakıt fiyatları indirim haberi ile gündeme geldi. Benzin indirim ve motorin indirim haberleri sonrası başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere il il güncel motorin fiyatı ve benzin fiyatı araştırılıyor. Peki, Bugün LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 8 Aralık 2022 Güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…