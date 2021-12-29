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Giriş Tarihi: 29.12.2021 06:23 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 06:23

Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? 29 Aralık Akaryakıt, benzin, mazot, motorin fiyatları düştü mü, indirim var mı?

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Akaryakıt, benzin, motorin fiyatları düşüşe geçti. Dolar döviz kurundaki sert düşüşle beraber İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, ne oldu, son durum ne sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirimlerin ÖTV marjını aşmasının ardından tüketiciye yansıtılması bekleniyor. Söz konusu indirim miktarıyla ilgilenenler için Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? 29 Aralık Akaryakıt, benzin, mazot, motorin fiyatları düştü mü, indirim var mı? İşte yanıtı…

Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? 29 Aralık Akaryakıt, benzin, mazot, motorin fiyatları düştü mü, indirim var mı?

Dolar kurundaki anlık düşüş sebebiyle Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları üzerindeki son gelişmeler milyonların gündemine yerleşti. Döviz kurlarındaki hareket etkisiyle akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geçtiğimiz haftanın sonunda gerçekleşti. Gün içerisinde yakıt almak isteyenler Akaryakıt, Motorin, Mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aranıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) duyurusuyla Akaryakıt indirimi ve güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt, benzin, mazot, motorin fiyatları düştü mü, indirim var mı? 29 Aralık 2021

Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? 29 Aralık Akaryakıt, benzin, mazot, motorin fiyatları düştü mü, indirim var mı?

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM!

Benzin ve motorinde 24 Aralık tarihinden itibaren geçerli olan indirim, ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinde 1 lira 63 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim geçerli olacak.

Söz konusu indirimler ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. İndirimlerin ÖTV marjını aşmasının ardından tüketiciye yansıtılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

Benzinin litresi Ankara'da ortalama 11,66 liradan, İstanbul'da 11,61 liradan ve İzmir'de 11,68 liradan satılıyor. Motorinin litresi ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan, İstanbul'da 11,47 liradan ve İzmir'de 11,55 liradan satışa sunuluyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS'TEN ÖTV İNDİRİMİ DUYURUSU!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 24 Aralık akşam saatlerinde yayınladığı duyuru ile benzin ve motorin ve LPG otogaz fiyatlarına gelen ÖTV indirimini de duyurdu. EPGİS tarafından yapılan paylaşım şöyle:

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi

25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere

Benzinde 0,41

Motorinde 0,40

LPG'de 1 TL/ TL indirim gerçekleşmiştir.

İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

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Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? 29 Aralık Akaryakıt, benzin, mazot, motorin fiyatları düştü mü, indirim var mı?

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor.

GÜNCEL MOTORİN LİTRE FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

İstanbul'da motorin litresi: 12,02 TL

İzmir'de motorin litresi: 12,10 TL

Ankara'da motorin litresi: 12,08 TL

GÜNCEL BENZİN LİTRE FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

İstanbul'da benzinin litresi: 12,23 TL

İzmir'de benzinin litresi: 12,30 TL

Ankara'da benzinin litresi: 12,28 TL

GÜNCEL LPG LİTRE FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

İstanbul'da LPG litresi: 9,27 TL

İzmir'de LPG litresi: 9,15 TL

Ankara'da LPG litresi: 9,32 TL

Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? 29 Aralık Akaryakıt, benzin, mazot, motorin fiyatları düştü mü, indirim var mı?
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Akaryakıt indirimi ile güncel benzin fiyatları ne kadar oldu? 29 Aralık Akaryakıt, benzin, mazot, motorin fiyatları düştü mü, indirim var mı?
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