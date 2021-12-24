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Haberler Yaşam Akaryakıt, Motorin, Mazot, benzin fiyatları düştü mü, indirim mi geldi, ne kadar, kaç TL oldu? 24 Aralık 2021 İndirimli Akaryakıt, benzin fiyatları güncel liste!
Giriş Tarihi: 24.12.2021 08:50 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 08:52

Akaryakıt, Motorin, Mazot, benzin fiyatları düştü mü, indirim mi geldi, ne kadar, kaç TL oldu? 24 Aralık 2021 İndirimli Akaryakıt, benzin fiyatları güncel liste!

Akaryakıt, benzin fiyatları son dakika indirim haberleri milyonların gündeminde yer alıyor. Özellikle araç sahiplerinin yakından takip ettiği fiyatlarda geçtiğimiz aylarda peş peşe zam haberleri gelirken dövizde yaşanan düşüşle beraber vatadaşlar indirim beklentisine girmişti. Hal böyleyken ise "İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, ne oldu, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş yaptığı açıklamada fiyatlarda ciddi düşüş beklediklerinin altını çizmişti. Peki, Akaryakıt, Motorin, Mazot, benzin fiyatları düştü mü, ne oldu, son durum ne? İşte son dakika gelişmeleri...

Akaryakıt, Motorin, Mazot, benzin fiyatları düştü mü, indirim mi geldi, ne kadar, kaç TL oldu? 24 Aralık 2021 İndirimli Akaryakıt, benzin fiyatları güncel liste!

Dövizde yaşanan düşüşle beraber Akaryakıt, benzin fiyatlarında da indirim beklentisi hafta başından itibaren gündemde yer alan konular arasındaydı. Kurdaki yukarı yönlü hareketlerle artış yaşayan ürünlerin maliyet düşüklüğü ile şimdi ise indirim yapması bekleniyor. "İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde Akaryakıt, benzin fiyatları düştü mü, ne oldu, son durum ne?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Gelen son dakika haberine göre geçtiğimi gece yarısından itibaren benzinin litre satış fiyatına 1 lira 63 kuruş, motorinin ise 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı. Peki, Akaryakıt, Motorin, Mazot, benzin fiyatları düştü mü, ne kadar, kaç TL? İşte son rakamlar...

Akaryakıt, Motorin, Mazot, benzin fiyatları düştü mü, indirim mi geldi, ne kadar, kaç TL oldu? 24 Aralık 2021 İndirimli Akaryakıt, benzin fiyatları güncel liste!

İNDİRİM GELDİ!

Benzin ve motorinde bu gece yarısından geçerli olacak indirim, ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinde 1 lira 63 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk indirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Söz konusu indirimler ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacağı için pompa fiyatlarına yansımayacak. İndirimlerin ÖTV marjını aşmasının ardından tüketiciye yansıtılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

Benzinin litresi Ankara'da ortalama 11,66 liradan, İstanbul'da 11,61 liradan ve İzmir'de 11,68 liradan satılıyor. Motorinin litresi ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan, İstanbul'da 11,47 liradan ve İzmir'de 11,55 liradan satışa sunuluyor.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (24 ARALIK 2021)

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul'da benzinin litresi : 12,23 TL
İzmir'de benzinin litresi : 12,30 TL
Ankara'da benzinin litresi : 12,28 TL

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Akaryakıt, Motorin, Mazot, benzin fiyatları düştü mü, indirim mi geldi, ne kadar, kaç TL oldu? 24 Aralık 2021 İndirimli Akaryakıt, benzin fiyatları güncel liste!

Güncel Motorin Litre Fiyatları:

İstanbul'da motorin litresi : 12,02 TL
İzmir'de motorin litresi : 12,10 TL
Ankara'da motorin litresi : 12,08 TL
Güncel LPG Litre Fiyatları:

Akaryakıt, Motorin, Mazot, benzin fiyatları düştü mü, indirim mi geldi, ne kadar, kaç TL oldu? 24 Aralık 2021 İndirimli Akaryakıt, benzin fiyatları güncel liste!

İstanbul'da LPG litresi : 9,27 TL
İzmir'de LPG litresi : 9,15 TL
Ankara'da LPG litresi : 9,32 TL

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