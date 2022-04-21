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Haberler Yaşam Akbank 7500 TL 0 faizli kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Akbank'tan 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi fırsatı!
Giriş Tarihi: 21.04.2022 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 09:56

Akbank 7500 TL 0 faizli kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Akbank'tan 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi fırsatı!

Akbank 7500 TL'lik hoşgeldin kredisi ile binlerce müşterisine 0 faizli kredi fırsatı sunuyor. Son dönemde büyük ilgi gören kampanyanın ayrıntıları kurumun kendi resmi sitesi üzerinden duyurulurken öte yandan "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen kişilerin Mobil uygulamayı indirdikten sonra uygulamayı açıp "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklaması gerekiyor.Peki, Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte kampanyaya dair tüm detaylar...

Akbank 7500 TL 0 faizli kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Akbank’tan 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi fırsatı!

Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvuru tarihleri, şartları gibi detaylar gündemdeki yerini aldı. 0 faizli kredi kampanyasından faydalanmak isteyen kişilerin öncelikli olarak daha önce bu bankanın müşterisi olmaması isteniyor. Bu noktada "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt arıyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ilaç gibi gelecek olan bu fırsat için son başvuru tarihi ile ilgili bir bilgi ise sitede yer almıyor. Peki, Akbank 7500 TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar...

Akbank 7500 TL 0 faizli kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Akbank’tan 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi fırsatı!

AKBANK 7500 TL FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

7500 TL'lik yüzde sıfır faizli kredi imkanından yararlanmak için ilk kez Akbank müşterisi olmak gerekiyor. Aynı zamanda bu işlem Akbank şubelerinden değil mobil uygulama üzerinden yapılıyor.

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Akbank 7500 TL 0 faizli kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Akbank’tan 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi fırsatı!

Yani yüzde 0 faizli krediden yararlanmak için Akbank Mobil uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor.

Akbank 7500 TL 0 faizli kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Akbank’tan 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi fırsatı!

İlk olarak Akbank Mobil'i indirdikten sonra uygulamayı açıp "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklayın.

Akbank 7500 TL 0 faizli kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Akbank’tan 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi fırsatı!

İstenilen bilgileri girdikten sonra devam tuşuna basın ve 3 aşamalı kimlik doğrulama bilgilerini tamamlayın. Açılan ekran üstünden kimliğinizin ön ve arka yüzünün fotoğraflarını çekin. Başlangıç ürünlerini seçtikten sonra başvuru sonuçlarını gör ve görüşmeyi başlat tuşuna basın. Görüntülü aramadaki görevli size kredinizin durumu ile ilgili bilgiyi söyleyecek.

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