Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvuru tarihleri, şartları gibi detaylar gündemdeki yerini aldı. 0 faizli kredi kampanyasından faydalanmak isteyen kişilerin öncelikli olarak daha önce bu bankanın müşterisi olmaması isteniyor. Bu noktada "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt arıyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara ilaç gibi gelecek olan bu fırsat için son başvuru tarihi ile ilgili bir bilgi ise sitede yer almıyor. Peki, Akbank 7500 TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte konuya dair merak edilen tüm bu detaylar...