Akbank 7500 TL'lik hoşgeldin kredisi ile binlerce müşterisine 0 faizli kredi fırsatı sunuyor. Son dönemde büyük ilgi gören kampanyanın ayrıntıları kurumun kendi resmi sitesi üzerinden duyurulurken öte yandan "Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu kampanyadan faydalanmak isteyen kişilerin Mobil uygulamayı indirdikten sonra uygulamayı açıp "Akbanklı olmak istiyorum" sekmesine tıklaması gerekiyor.Peki, Akbank 7500 TL 0 faizli, faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte kampanyaya dair tüm detaylar...