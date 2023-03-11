Haberler Yaşam AKFEN halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 11:03

AKFEN halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Akfen talep toplama işlemleri sona erdi. 8-9-10 Mart 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Akfen halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken AKFYE Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisselerin halka arz fiyatı 9,80 TL olarak belirlenmişti. Peki, Akfen halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.