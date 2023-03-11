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Haberler Yaşam AKFEN halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 11:03

AKFEN halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Akfen talep toplama işlemleri sona erdi. 8-9-10 Mart 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Bu noktada yatırımcılar, ''Akfen halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Şirket payları oransal dağıtım yöntemiyle satışa sunulurken AKFYE Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan hisselerin halka arz fiyatı 9,80 TL olarak belirlenmişti. Peki, Akfen halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

AKFEN halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

Portföyü yenilenebilir kaynaklarından enerji üretimi ve toptan elektrik satış ticaretinden oluşan Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Söz konusu arz için talep toplama süreci, 8-9-10 Mart 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yatırım yapan vatandaşlar, ''Akfeen halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Peki, Akfen halka arz kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, AKFYE Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları ile ilgili son durum.

AKFEN halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

AKFEN TALEP TOPLAMA TARİHLERİ: AKFEN HALKA ARZ NE ZAMAN?

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri, 8-9-10 Mart 2023 tarihlerinde gerçekleştirildi.

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AKFEN halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

AKFEN HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Akfen hisse kodu #AKFYE olarak belirlendi. Şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

3 gün boyunca süren talep toplama aşamasında 340,370,703 nominal değerli paylar, 9,80 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

AKFEN halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

AKFEN ENERJİ KAÇ LOT VERDİ?

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla başlatılan talep toplama işlemlerinde dağıtım yöntemi oransal oldu. Şirketten yapılan açıklamada pay edilecek miktarın 340,370,703 Lot olduğu açıklanmıştı. Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

AKFEN halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? AKFYE AKFEN Yenilenebilir Enerji halka arz kaç lot verir, borsada ne zaman işlem görecek?

AKFEN HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Akfen halka arz sonuçlarının 13 Mart 2023 Pazartesi günü açıklanması öngörülüyor. Halka arz sonuçlarının duyurulmasının ardından 2 iş günü içerisinde paylar yatırımcıların hesaplarına aktarılacak.

Ancak konu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. Şirketten KAP'a açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer verilecektir.

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