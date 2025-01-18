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Haberler Yaşam Akfen İnşaat (AKFIS) BIST işlem tarihi: Akfen İnşaat halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 15:05 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 15:08

Akfen İnşaat (AKFIS) BIST işlem tarihi: Akfen İnşaat halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Yatırımcıların yakından takip ettiği Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arz talep toplama işlemleri SPK onayıyla 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde tamamlandı. Akfen İnşaat halka arz sonuçlarının duyurulmasıyla, yatırımcılara ayrılan lot miktarı ve dağıtım oranları netleşecek. Peki; Akfen İnşaat halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Akfen İnşaat borsa işlem tarihi hakkında son gelişmeler.

Akfen İnşaat AKFIS BIST işlem tarihi: Akfen İnşaat halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Yatırımcıların ilgisini çeken Akfen İnşaat (AKFIS) halka arz sonuçları gündemdeki yerini koruyor. 38,70 TL fiyatla halka arz edilen şirketin paylarının eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulacağı daha önce açıklanmıştı. SPK onayıyla 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama süreci tamamlanan Akfen İnşaat halka arz sonuçları merak ediliyor. Peki, Akfen İnşaat (AKFIS) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar.

Akfen İnşaat AKFIS BIST işlem tarihi: Akfen İnşaat halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ OLDU!

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. 15-16-17 Ocak 2025 tarihleri arasında SPK'nın onayıyla halka arz odu.

Talep işlemlerinin bitmesiyle birlikte şirket AKFIS borsa kodu ile işlem görecek.

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Akfen İnşaat AKFIS BIST işlem tarihi: Akfen İnşaat halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: 15-16-17 Ocak 2025

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 95,487,612 Lot

Hisse Fiyatı: 38,70 TL

Bist Kodu: AKFIS

Halka Arz Büyüklüğü: 3,7 Milyar TL

Akfen İnşaat AKFIS BIST işlem tarihi: Akfen İnşaat halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

GÜLERMAK HALKA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Gülermak Ağır Sanayi'nin ne zaman işlem göreceği henüz netleşmedi. Şirketin halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından GLRMK borsa işlem tarihi de belli olacak.

Akfen İnşaat AKFIS BIST işlem tarihi: Akfen İnşaat halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
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