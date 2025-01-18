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Akfen İnşaat (AKFIS) BIST işlem tarihi: Akfen İnşaat halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
Giriş Tarihi: 18.01.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
15:08
Akfen İnşaat (AKFIS) BIST işlem tarihi: Akfen İnşaat halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?
Yatırımcıların yakından takip ettiği Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. halka arz talep toplama işlemleri SPK onayıyla 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde tamamlandı. Akfen İnşaat halka arz sonuçlarının duyurulmasıyla, yatırımcılara ayrılan lot miktarı ve dağıtım oranları netleşecek. Peki; Akfen İnşaat halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, Akfen İnşaat borsa işlem tarihi hakkında son gelişmeler.