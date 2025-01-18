Akfen İnşaat (AKFIS) BIST işlem tarihi: Akfen İnşaat halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?

Yatırımcıların ilgisini çeken Akfen İnşaat (AKFIS) halka arz sonuçları gündemdeki yerini koruyor. 38,70 TL fiyatla halka arz edilen şirketin paylarının eşit dağıtım yöntemiyle yatırımcılara sunulacağı daha önce açıklanmıştı. SPK onayıyla 15-16-17 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama süreci tamamlanan Akfen İnşaat halka arz sonuçları merak ediliyor. Peki, Akfen İnşaat (AKFIS) halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar.