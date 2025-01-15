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Akfen İnşaat halka arz başladı! 2025 AKFIS Akfen İnşaat halka arz kaç lot verir, ne kadar, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
10:19
Akfen İnşaat halka arz başladı! 2025 AKFIS Akfen İnşaat halka arz kaç lot verir, ne kadar, hangi bankalarda var?
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. talep toplama tarihleri başladı. SPK bilgilerinden hareketle takip edilen şirket AKFIS borsa koduyla işlem görecek. Akfen İnşaat halka arz ne zaman sorusu ile yatırımlarını kaçırmak istemeyenler araştırmalara hız kazandırdı. 95 milyondan fazla payla dikkat çeken şirkette detaylar belli oldu. Peki, Akfen İnşaat halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu, Akfen kaç lot verir? İşte, ayrıntılar...