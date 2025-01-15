Akfen İnşaat halka arz başladı! 2025 AKFIS Akfen İnşaat halka arz kaç lot verir, ne kadar, hangi bankalarda var?

Akfen İnşaat kaç lot verir araştırmaları hız kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketin halka açıldığı duyuruldu. Belirtilen bankalarla hisse almak isteyen yatırımcılar işlemlerine başlıyor. Peki; 2025 Akfen İnşaat halka arz ne zaman, ne kadar, hangi bankalarda var?