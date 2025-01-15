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Haberler Yaşam Akfen İnşaat halka arz başladı! 2025 AKFIS Akfen İnşaat halka arz kaç lot verir, ne kadar, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 10:16 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 10:19

Akfen İnşaat halka arz başladı! 2025 AKFIS Akfen İnşaat halka arz kaç lot verir, ne kadar, hangi bankalarda var?

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. talep toplama tarihleri başladı. SPK bilgilerinden hareketle takip edilen şirket AKFIS borsa koduyla işlem görecek. Akfen İnşaat halka arz ne zaman sorusu ile yatırımlarını kaçırmak istemeyenler araştırmalara hız kazandırdı. 95 milyondan fazla payla dikkat çeken şirkette detaylar belli oldu. Peki, Akfen İnşaat halka arz hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu, Akfen kaç lot verir? İşte, ayrıntılar...

Akfen İnşaat halka arz başladı! 2025 AKFIS Akfen İnşaat halka arz kaç lot verir, ne kadar, hangi bankalarda var?

Akfen İnşaat kaç lot verir araştırmaları hız kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu onaylanan şirketin halka açıldığı duyuruldu. Belirtilen bankalarla hisse almak isteyen yatırımcılar işlemlerine başlıyor. Peki; 2025 Akfen İnşaat halka arz ne zaman, ne kadar, hangi bankalarda var?

Akfen İnşaat halka arz başladı! 2025 AKFIS Akfen İnşaat halka arz kaç lot verir, ne kadar, hangi bankalarda var?

AKFEN İNŞAAT HALKA ARZ BİLGİLERİ

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. talep toplamaya başladı. İşte şirketin halka arz detayları:

Halka Arz Tarihi: 15-16-17 Ocak 2025

Halka Arz Fiyatı: 38,70 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 95, 487, 612 Lot

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Akfen İnşaat halka arz başladı! 2025 AKFIS Akfen İnşaat halka arz kaç lot verir, ne kadar, hangi bankalarda var?

Pazar: Yıldız Pazar

Bist Kodu: AKFIS

Halka Açıklık: Yüzde 15

Halka Arz Büyüklüğü: 3,7 Milyar TL

Akfen İnşaat halka arz başladı! 2025 AKFIS Akfen İnşaat halka arz kaç lot verir, ne kadar, hangi bankalarda var?

AKFEN İNŞAAT KAÇ LOT VERİR?

İşte, olası lot miktarı:

300 Bin katılım ~ 128 Lot (4953 TL).

700 Bin katılım ~ 55 Lot (2128 TL).

1.1 Milyon katılım ~ 35 Lot (1354 TL).

1.5 Milyon katılım ~ 26 Lot (1006 TL).

1.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (812 TL).

2.3 Milyon katılım ~ 17 Lot (657 TL).

2.7 Milyon katılım ~ 15 Lot (580 TL).

3.1 Milyon katılım ~ 13 Lot (503 TL).

Akfen İnşaat halka arz başladı! 2025 AKFIS Akfen İnşaat halka arz kaç lot verir, ne kadar, hangi bankalarda var?
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