Akıl almaz olay! Akli dengesi yerinde olmayan anne, çocuklarının içine şeytan girdiğini iddia ederek üç yavrusunu canice öldürdü!

CİNAYETLERE KÜÇÜK ÇOCUĞU DA DAHİL OLDU

Bu cani olayda anneye, kardeşlerin en büyüğünün de yardım ettiği gelen bilgiler arasında. 18 yaşından küçük olması nedeniyle ismi açıklanmayan çocuğun durumunun ne olacağı belli değil. Natalie Flores (12), Kevin Yanez (8) ve Nathan Yanez (8) ritüel sonrası canice katledildi.