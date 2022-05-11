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Akıl almaz olay! Akli dengesi yerinde olmayan anne, çocuklarının içine şeytan girdiğini iddia ederek üç yavrusunu canice öldürdü!
Giriş Tarihi: 11.05.2022 23:55
Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
23:57
Akıl almaz olay! Akli dengesi yerinde olmayan anne, çocuklarının içine şeytan girdiğini iddia ederek üç yavrusunu canice öldürdü!
ABD'nin Los Angeles eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. 38 yaşındaki Angela Flores, evinin bahçesinde yaptığı dini ritüel sonrası üç çocuğunu canice öldürdü. Katliamın sebebiyse, anneye göre çocuklarının içine şeytan girmesi. Yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Şeytan çıkarma olaylarına bir yenisi daha eklendi!