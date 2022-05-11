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Haberler Yaşam Akıl almaz olay! Akli dengesi yerinde olmayan anne, çocuklarının içine şeytan girdiğini iddia ederek üç yavrusunu canice öldürdü!
Giriş Tarihi: 11.05.2022 23:55 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 23:57

Akıl almaz olay! Akli dengesi yerinde olmayan anne, çocuklarının içine şeytan girdiğini iddia ederek üç yavrusunu canice öldürdü!

ABD'nin Los Angeles eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. 38 yaşındaki Angela Flores, evinin bahçesinde yaptığı dini ritüel sonrası üç çocuğunu canice öldürdü. Katliamın sebebiyse, anneye göre çocuklarının içine şeytan girmesi. Yaşananlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı! Şeytan çıkarma olaylarına bir yenisi daha eklendi!

Akıl almaz olay! Akli dengesi yerinde olmayan anne, çocuklarının içine şeytan girdiğini iddia ederek üç yavrusunu canice öldürdü!

GARİP HAREKETLERİ BAŞINA İŞ AÇTI

7 çocuklu 38 yaşındaki anne Angela Flores, 3 çocuğunu öldürmekle suçlanıyor. Evinin bahçesinde elinde İncil ile dini ritüeller yapan, abartılı hareketleri ve bağırışlarıyla komşularının dikkatini çeken kadın, ritüelden sonra çocuklarını öldürdüğü düşünülüyor. Tek başına yaptığı garip dini ritüel, komşularının polisi aramasına neden oldu.

Akıl almaz olay! Akli dengesi yerinde olmayan anne, çocuklarının içine şeytan girdiğini iddia ederek üç yavrusunu canice öldürdü!

Komşu Prisila Canales, önce annenin "ailem beni suiistimal ediyor" bağırışlarını duyduğunu, daha sonra evden çıkıp yanan mumlarla birlikte İncili açarak dualar ettiğini bildirdi.

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Akıl almaz olay! Akli dengesi yerinde olmayan anne, çocuklarının içine şeytan girdiğini iddia ederek üç yavrusunu canice öldürdü!

AKIL SAĞLIĞININ YERİNDE OLMADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Sağlık görevlileri olay yerine geldiğinde ilk iş olarak anneyi sedyeye yatırdılar. 38 yaşındaki kadın gözaltına alındı. Kefalet bedeli 6 milyon dolar olarak belirlendi. Ailenin 3 – 4 aydır evde yaşadığı söylendi.

Akıl almaz olay! Akli dengesi yerinde olmayan anne, çocuklarının içine şeytan girdiğini iddia ederek üç yavrusunu canice öldürdü!

Akıl almaz olay! Akli dengesi yerinde olmayan anne, çocuklarının içine şeytan girdiğini iddia ederek üç yavrusunu canice öldürdü!

CİNAYETLERE KÜÇÜK ÇOCUĞU DA DAHİL OLDU

Bu cani olayda anneye, kardeşlerin en büyüğünün de yardım ettiği gelen bilgiler arasında. 18 yaşından küçük olması nedeniyle ismi açıklanmayan çocuğun durumunun ne olacağı belli değil. Natalie Flores (12), Kevin Yanez (8) ve Nathan Yanez (8) ritüel sonrası canice katledildi.

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