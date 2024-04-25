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Akrep dolunayının burçlara etkisi | Dolunay Akrep burcunda gerçekleşiyor! O burçlar dikkat...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
15:03
Akrep dolunayının burçlara etkisi | Dolunay Akrep burcunda gerçekleşiyor! O burçlar dikkat...
Astrolojiyle yakından ilgilenenler nisan dolunayının etkilerini araştırıyor. Dolunay, gökyüzü takvimine göre her ay belirli tarihlerde gerçekleşiyor ve dolunay zamanlarında bazı burçlar bu durumdan farklı etkilenebiliyor. Kimi burçlara olumlu etkiler gösterirken, kimi burçlara ise olumsuz etkiler yaşatıyor. Merkür Retrosu 25 Nisan Perşembe günüyle birlikte çıkıyor. Peki, Akrep dolunayının burçlara etkisi nedir? İşte, Akrep dolunayı o burçlar için müjdelerle geldi!