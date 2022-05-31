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Haberler Yaşam Aksaray’da Gezilecek Yerler - Aksaray’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?
Giriş Tarihi: 31.05.2022 12:22 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 12:22

Aksaray’da Gezilecek Yerler - Aksaray’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Yakın tarihte bir ilçe iken 1989 yılında şehir olan Aksaray, bitki örtüsü ve doğal mekanları ile görülmeye değer İç Anadolu illerinden birisidir. Şehirde bulunan tarihi mekanların yanı sıra, birbirinden hoş doğal mekanların varlığı Aksaray'da oldukça güzel vakit geçirme olanağı sağlamaktadır. Peki, Aksaray'da gezilecek doğal mekanlar nelerdir? Aksaray'da gezilecek tarihi ve turistik mekanlar nelerdir? Bu soruların yanıtlarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Aksaray’da Gezilecek Yerler - Aksaray’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

İç Anadolu'nun sakin ve sessiz şehirlerinden birisi olan Aksaray, ziyaretçilerine görülmeye değer çokça tarihî dokuya ve doğal güzelliklere sahip bir ilimizdir. Bu yazımızda siz kıymetli okuyucularımız için 'Aksaray'da gezilecek müzeler nelerdir?, Aksaray'da gezilecek tarihi ve turistik mekanlar nelerdir?' sorularının yanıtlarını bir araya getirdik. İşte detaylar...

Aksaray’da Gezilecek Yerler - Aksaray’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Aksaray'da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Aksaray gezisinde mutlaka görülmesi gereken tarihî ve turistik mekanların en başında gelen yerleri sizler için şöyle listeleyebiliriz;

Somuncu Baba Türbesi

Aksaray'ın merkezinde yer alan Genç Osman Mahallesi'nde bulunan Somuncu Baba Türbesi şehrin en önemli tarihi ve turistik mekanların en başında gelmektedir. Haftanın her günü ziyarete açık olan bu mekan, mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelmektedir.

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Aksaray’da Gezilecek Yerler - Aksaray’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Aksaray Müzesi

Şehir merkezine oldukça yakın bir konumda olan Aksaray Müzesine ulaşım da oldukça kolaydır. İçinde Aksaray'ın binlerce yıllık höyüklerinde ve tarihi eserlerinde yapılan kazı çalışmaları neticesinde ortaya çıkan 16 bine yakın eserin sergilendiği Aksaray Müzesi şehrin önemli turistik ve tarihi mekanlarından birisidir.

Zinciriye Medresesi

1336 yılında Karamanoğulları Beyliği'nden Yahşi Bey tarafından inşa ettirilmiş bu medrese şehrin merkezinde bulunmaktadır. Hem tarihî hem de mimarisiyle ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekmektedir.

Aksaray’da Gezilecek Yerler - Aksaray’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Aksaray'da Gezilecek Doğal Mekanlar Nelerdir?

Aksaray'ın birbirinden güzel ve egzotik doğal mekanlarını sizler için şöyle listeleyebiliriz;

Manastır Vadisi

Aksaray'ın doğusunda kalan Güzelyurt ilçesinde bulunan bu doğal ve tarihî mekanda 50'ye yakın kilise ve manastır vardır. Kaya bloklarının ve tüf kayaların oyulması ile yapılmış olan bu tarihî yerler Aksaray'ın gözde doğal mekanları arasında yer almaktadır.

Aksaray’da Gezilecek Yerler - Aksaray’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Ihlara Vadisi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçe sınırları içinde bulunan Ihlara Vadisi sadece Aksaray'ın değil Türkiye'nin de sayılı güzelliklerin arasında yer almaktadır. Dünya üzerindeki kanyonlar sıralamasında yer alan bu doğal mekan, Aksaray'ın en çok ziyaret edilen bölgelerinden birisidir.

Narlıgöl Krater Gölü

Aksaray'ın Narköy ilçesinde yer alan bu gölün bilinen diğer ismi de Acı Göl'dür. Çevresindeki kaynak suları jeotermal olduğu için suyu acıdır. Narlıgöl civarında bulunan termal otellerin var olması göle giden ziyaretçi sayısını arttırmaktadır.

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