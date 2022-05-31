Aksaray’da Gezilecek Yerler - Aksaray’da Gezilecek Tarihi, Turistik Mekanlar Ve Müzeler Nelerdir?

Aksaray Müzesi

Şehir merkezine oldukça yakın bir konumda olan Aksaray Müzesine ulaşım da oldukça kolaydır. İçinde Aksaray'ın binlerce yıllık höyüklerinde ve tarihi eserlerinde yapılan kazı çalışmaları neticesinde ortaya çıkan 16 bine yakın eserin sergilendiği Aksaray Müzesi şehrin önemli turistik ve tarihi mekanlarından birisidir.

Zinciriye Medresesi

1336 yılında Karamanoğulları Beyliği'nden Yahşi Bey tarafından inşa ettirilmiş bu medrese şehrin merkezinde bulunmaktadır. Hem tarihî hem de mimarisiyle ziyaretçilerin oldukça ilgisini çekmektedir.