Alaçatı’ya arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti: 6 gündür kayıp!

Oğluma, 'Ne yapıyorsun' diye sormuşlar. Telefonunu kaybettiğini ve onu aradığını söylemiş. Arkadaşları da aramasına yardım etmiş. Ancak, onlarda ilerleyen saatlerde, 'Eve dönmemiz gerekiyor' diyerek, yanından ayrılmışlar. Oğulum telefonunu aramaya devam etmiş. Saat 08.00 gibi oğlum burada uyuyakalmış. Biri görüp, 'Burası güneş, gölge bir yere geç' diye, uyarmış. Bunun üzerine kalkıp, halk plajının bulunduğu alana geçmiş. Plajdaki bir abimizden su istemiş. Bu kişi su vermiş biraz da yanındaki cipsten ikram etmiş. Oğlum cipsin yanında asitli meşrubatları çok sever. 'Meşrubat yok mu' diye sormuş. Olmadığını öğrenince teşekkür edip, ayrılmış.