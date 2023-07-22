Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Alaçatı'ya arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti: 6 gündür kayıp! 
Giriş Tarihi: 22.07.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 09:46

Alaçatı'ya arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti: 6 gündür kayıp!

İzmir'de arkadaşlarıyla eğlenmek için Alaçatı'ya giden Veli Eren Atay'dan bir daha haber alınamadı Çocukları 6 gündür kayıp olan Atay ailesi, yardım çağrısı yaptı. O detay ise kafaları karıştırdı: Telefonunu kaybetmiş

DHA
Alaçatı’ya arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti: 6 gündür kayıp!

İzmir Çeşme'de marangoz Mehmet Atay ile internet üzerinden kıyafet satan Ebru Atay (45) çiftinin iki erkek çocuğundan büyüğü olan ve bir diş polikliniğinde çalışan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da bir grup arkadaşıyla buluşmak için öğlen saatlerinde Karşıyaka'daki evinden Çeşme'ye gitti.

Alaçatı’ya arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti: 6 gündür kayıp!

Atay, aynı gün akşam arkadaşlarıyla Alaçatı'daki bir eğlence kulübüne geçti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, saat 02.30 sıralarında Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 2'si kız, 4 arkadaşı mekandan ayrıldı. Veli Eren Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alaçatı’ya arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti: 6 gündür kayıp!

Atay, en son 16 Temmuz'da saat 19.00 sıralarında bir minibüs şoförü tarafından yanında bir kişiyle Alaçatı ilçe merkezine yürürken görüldü. En son annesi ile 16 Temmuz saat 01.30'da telefon görüşmesi gerçekleştiren Veli Eren Atay'ın, kendisini merak etmemelerini, Çeşme'de çok eğlendiklerini söylediği öğrenildi. Ancak Atay'dan bir daha haber alınamadı. Oğullarının hayatından endişe eden Mehmet - Ebru Atay çifti, polis merkezine gidip, kayıp başvurusunda bulundu.

Alaçatı’ya arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti: 6 gündür kayıp!

TELEFONUNU KAYBETTİĞİNİ SÖYLEMİŞ!
Oğlunun hayatından endişe ettiklerini belirten Mehmet Atay, "Oğlum arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanından 04.00'te arkadaşlarından sonra ayrılıp, 2-3 kilometre mesafedeki Delikli Koy'a gidiyor. Orada Çeşme'ye beraber gittiği arkadaşları değil de başka arkadaşlarıyla karşılaşıyor.

Alaçatı’ya arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti: 6 gündür kayıp!

Oğluma, 'Ne yapıyorsun' diye sormuşlar. Telefonunu kaybettiğini ve onu aradığını söylemiş. Arkadaşları da aramasına yardım etmiş. Ancak, onlarda ilerleyen saatlerde, 'Eve dönmemiz gerekiyor' diyerek, yanından ayrılmışlar. Oğulum telefonunu aramaya devam etmiş. Saat 08.00 gibi oğlum burada uyuyakalmış. Biri görüp, 'Burası güneş, gölge bir yere geç' diye, uyarmış. Bunun üzerine kalkıp, halk plajının bulunduğu alana geçmiş. Plajdaki bir abimizden su istemiş. Bu kişi su vermiş biraz da yanındaki cipsten ikram etmiş. Oğlum cipsin yanında asitli meşrubatları çok sever. 'Meşrubat yok mu' diye sormuş. Olmadığını öğrenince teşekkür edip, ayrılmış.

SON DAKİKA