Son dakika haberler: Ankara'da yaşayan Ş.A, kocası B.A.'nın kendisini aldattığı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle Aile Mahkemesine giderek boşanma davası açtı. Ş.A. mahkemeye kocasıyla arasında geçen habersiz olarak kaydettiği telefon konuşmalarını da delil olarak sundu.

Ses kayıtları hakkındaki kararla ilgili davanın seyri değişti ve Yargıtay son sözü söyledi. Aldatıldığını düşünen kadın eşinin kayıtlarını hukuki olmayan yollardan elde etmesi nedeniyle ikinci şoku yaşadı.