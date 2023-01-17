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Haberler Yaşam Aldatma davasında kadına ses kaydı şoku! Yargıtay son sözü söyledi
Giriş Tarihi: 17.01.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 08:12

Aldatma davasında kadına ses kaydı şoku! Yargıtay son sözü söyledi

Son dakika haberler: Yargıtay, boşanma davalarında sık sık kullanılan habersiz alınan telefon ses kayıtlarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. 2. Hukuk Dairesi, eşini aldattığı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle habersiz alınan ses kayıtlarının mahkemeye delil olarak sunulmasıyla tam kusurlu bulunan kocayla ilgili verilen hükmü bozdu. Aldatıldığını belirten kadın şok yaşarken ses kaydı ve görüntü gibi delillerin hukuki olmayan yollardan elde edilmesinin delil olma özelliğini yitirmesi yeniden gündeme geldi

MEVLÜT HASGÜL
Aldatma davasında kadına ses kaydı şoku! Yargıtay son sözü söyledi

Son dakika haberler: Ankara'da yaşayan Ş.A, kocası B.A.'nın kendisini aldattığı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle Aile Mahkemesine giderek boşanma davası açtı. Ş.A. mahkemeye kocasıyla arasında geçen habersiz olarak kaydettiği telefon konuşmalarını da delil olarak sundu.

Ses kayıtları hakkındaki kararla ilgili davanın seyri değişti ve Yargıtay son sözü söyledi. Aldatıldığını düşünen kadın eşinin kayıtlarını hukuki olmayan yollardan elde etmesi nedeniyle ikinci şoku yaşadı.

Aldatma davasında kadına ses kaydı şoku! Yargıtay son sözü söyledi

ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEDE

Yerel mahkeme, B.A.'nın eşini aldatması, fiziksel şiddet uygulaması ve fiili ayrılık döneminde telefonla arayarak küfür ve hakaret etmesi olaylarından dolayı tam kusurlu olduğu gerekçesiyle davayı kabul etti.

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Aldatma davasında kadına ses kaydı şoku! Yargıtay son sözü söyledi

TAZMİNAT KARARI ÇIKTI

Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, kadına maddi ve manevi tazminat ödenmesine de hükmetti. B.A. verilen kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek istinaf mahkemesine başvurdu.

Aldatma davasında kadına ses kaydı şoku! Yargıtay son sözü söyledi

SON DAKİKA | KARARI YARGITAY'A TAŞIDI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi de erkeğin kusur belirlemesi ve maddi-manevi tazminata yönelik istinaf başvurusunu kabul ederek, kadın yararına verilen 12 bin lira maddi ve manevi tazminat miktarını 10'ar bin liraya düşürdü.

Aldatma davasında kadına ses kaydı şoku! Yargıtay son sözü söyledi

B.A. bu kararı da yüksek mahkemeye taşıdı. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Mahkemesi, dosyaya delil olarak sunulan telefon görüşmesi kayıtlarının kocadan habersiz kaydedildiği gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verdi.

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