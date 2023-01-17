Son dakika haberler: Yargıtay, boşanma davalarında sık sık kullanılan habersiz alınan telefon ses kayıtlarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. 2. Hukuk Dairesi, eşini aldattığı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle habersiz alınan ses kayıtlarının mahkemeye delil olarak sunulmasıyla tam kusurlu bulunan kocayla ilgili verilen hükmü bozdu. Aldatıldığını belirten kadın şok yaşarken ses kaydı ve görüntü gibi delillerin hukuki olmayan yollardan elde edilmesinin delil olma özelliğini yitirmesi yeniden gündeme geldi