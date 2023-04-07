Aldatmak 25. bölüm izle ATV dizi ekranında! Yeşim tehlikeli yollara başvuruyor: Aldatmak full izle tek parça

ATV Aldatmak 25. Bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Bu hafta Tarık üzerinden kurduğu planı suya düşen Yeşim, tehlikeli yollara başvuruyor. Tolga sayesinde öğrenilen gerçekler aileyi rahatlatsa da Oltan'ın farklı planları vardır. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile heyecanla takip edilen yapım bu hafta da tansiyonu yükseltiyor. Aldatmak son bölüm izle full, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle araştırılıyor. Dizinin takipçileri ekran başında ATV dizi izle linkini takip ediyor. İşte, Aldatmak 25. Bölüm izle Star TV ekranı…