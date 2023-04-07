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Haberler Yaşam Aldatmak 25. bölüm izle ATV dizi ekranında! Yeşim tehlikeli yollara başvuruyor: Aldatmak full izle tek parça
Giriş Tarihi: 07.04.2023 06:14 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 06:14

Aldatmak 25. bölüm izle ATV dizi ekranında! Yeşim tehlikeli yollara başvuruyor: Aldatmak full izle tek parça

ATV Aldatmak 25. Bölüm izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Bu hafta Tarık üzerinden kurduğu planı suya düşen Yeşim, tehlikeli yollara başvuruyor. Tolga sayesinde öğrenilen gerçekler aileyi rahatlatsa da Oltan'ın farklı planları vardır. Güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosu ile heyecanla takip edilen yapım bu hafta da tansiyonu yükseltiyor. Aldatmak son bölüm izle full, tek parça, kesintisiz seçenekleriyle araştırılıyor. Dizinin takipçileri ekran başında ATV dizi izle linkini takip ediyor. İşte, Aldatmak 25. Bölüm izle Star TV ekranı…

Aldatmak 25. bölüm izle ATV dizi ekranında! Yeşim tehlikeli yollara başvuruyor: Aldatmak full izle tek parça

ATV Aldatmak 25. bölüm full, tek parça izle linki her hafta Perşembe olduğu gibi bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Vahide Perçin ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı yapım ilk bölümünden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Yeni bölümde Güzide'nin karşı çıkmasına rağmen Oylum istediğini yapma yoluna gidiyor. Aldatmak son bölüm izle ATV dizi ekranında. İşte, Aldatmak 25. bölüm izle ekranı...

Aldatmak 25. bölüm izle ATV dizi ekranında! Yeşim tehlikeli yollara başvuruyor: Aldatmak full izle tek parça

ALDATMAK SON BÖLÜM YAYINDA!

6 Nisan 2023 tarihli yeni bölüm ATV dizi izle ekranlarında:

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Aldatmak 25. bölüm izle ATV dizi ekranında! Yeşim tehlikeli yollara başvuruyor: Aldatmak full izle tek parça

ALDATMAK YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Yeşim'in Tarık üzerinden kurduğu plan suya düşer. Hırsından gözü dönen Yeşim artık tehlikeli bir yola girip yeni hamlelerine hazırlanmaya başlamıştır.

Aldatmak 25. bölüm izle ATV dizi ekranında! Yeşim tehlikeli yollara başvuruyor: Aldatmak full izle tek parça

Tüm aile Tolga sayesinde öğrenilen gerçekler ile bir nebze de olsa rahatlamıştır.

Ancak Oltan'ın kötülükleri ile yeniden yüzleşen Tolga'yı zor zamanlar beklemektedir.

Aldatmak 25. bölüm izle ATV dizi ekranında! Yeşim tehlikeli yollara başvuruyor: Aldatmak full izle tek parça

Oylum ve Güzide arasında soğuk rüzgarlar esmektedir.

Güzide, Ozan için ne kadar mutluysa Oylum için bir o kadar endişelidir.

Güzide'nin karşı çıkmasına rağmen Oylum istediğini yapmaktan vazgeçmez.

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