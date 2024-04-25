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Aldatmak 66. bölüm yayında! ATV‘nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 25.04.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
18:16
ATV'nin her Perşembe reyting rekorları kıran dizisi aldatmak 25 Nisan Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İzleyiciler "Aldatmak canlı izle" sorgulaması yapıyorlar. Oğlu için verdiği mücadelede güçlenmeye başlayan Kadriye, Mualla ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Kızının suçlarını affetmekte zorlanan Sezai, İpek'ten gelen beklenmedik itirafla büyük bir şok geçirir. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, 25 Nisan 2024 ATV ile Aldatmak 66.bölüm canlı izle ekranı