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Haberler Yaşam Aldatmak 66. bölüm yayında! ATV‘nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölüm canlı izle ekranı
Giriş Tarihi: 25.04.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 18:16

Aldatmak 66. bölüm yayında! ATV‘nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölüm canlı izle ekranı

ATV'nin her Perşembe reyting rekorları kıran dizisi aldatmak 25 Nisan Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Feyza Sevil Güngör'ün yer aldığı dizi nefes kesen bir bölümle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. İzleyiciler "Aldatmak canlı izle" sorgulaması yapıyorlar. Oğlu için verdiği mücadelede güçlenmeye başlayan Kadriye, Mualla ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Kızının suçlarını affetmekte zorlanan Sezai, İpek'ten gelen beklenmedik itirafla büyük bir şok geçirir. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte, 25 Nisan 2024 ATV ile Aldatmak 66.bölüm canlı izle ekranı

Aldatmak 66. bölüm yayında! ATV‘nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölüm canlı izle ekranı

ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak 66.bölüm canlı izle ekranı başında yerler alınıyor. Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Feyza Sevil Güngör, Yusuf Çim gibi oyuncuları buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Her bölümde yaşananlarla izleyicileri şaşırtan dizi Aldatmak yeni bölüm canlı izle

Aldatmak 66. bölüm yayında! ATV‘nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölüm canlı izle ekranı

ALDATMAK YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

25 Nisan 2024 Perşembe günü yeni bölümüyle ekranlara gelen aldatmak dizisi 66. bölümü aşağıdaki linke tıklayarak canlı izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

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Aldatmak 66. bölüm yayında! ATV‘nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölüm canlı izle ekranı

ALDATMAK SON BÖLÜM ÖZETİ

"Ne yaparsan yap, ben senden vazgeçmem!"

Oğlu için verdiği mücadelede güçlenmeye başlayan Kadriye, Mualla ile sarsıcı bir yüzleşme yaşar. Annesini aşiretten saklamak istemeyen Kahraman'ın hamlesi, Dicleli ailesinde dengeleri değiştirecektir.

Aldatmak 66. bölüm yayında! ATV‘nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölüm canlı izle ekranı

Kızının suçlarını affetmekte zorlanan Sezai, İpek'ten gelen beklenmedik itirafla büyük bir şaşkınlık yaşarken bu itiraf Oltan'ın da hayatını alt üst edecektir. Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin için elinden geleni yaparken Selin'in gerçek duygularından habersizdir.

Aldatmak 66. bölüm yayında! ATV‘nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölüm canlı izle ekranı

Yeni bilgilerin ışığında Güzide, Dündar'ın öz annesi olup olmadığını tekrar sorgular. Dündar'la gittikçe yakınlaşan Yeşim, müşterilerle yaşadığı kötü deneyimlerin altında yatan gerçekleri keşfeder. Ümit'in kıskançlığı Yeşim için korkunç sonuçlar doğuracaktır…

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