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Haberler Yaşam Aldatmak 70. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm full HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 30.05.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 18:16

Aldatmak 70. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm full HD izle ekranı

ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör, Cem Bender gibi birbirinden başarılı oyuncuları buluşturuyor. Her hafta Perşembe günleri yayınlanan yapımın yeni bölümleri iple çekiliyor. Yayın gününün gelmesiyle birlikte dizinin sıkı takipçileri Aldatmak 70. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Güzide için savaşmayı bırakmayan Sezai, kızıyla ilgili de önemli bir karar veriyor. İşte, ATV ile Aldatmak 70. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

Aldatmak 70. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm full HD izle ekranı

Aldatmak 70. Bölüm izle ATV dizi ekranında takip ediliyor. ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi, her bölümde olduğu gibi 30 Mayıs tarihli bölümünde de heyecanı yüksek ve duygu dolu sahneleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Güzide kayıp çocuğunu arama yolunda şok edici bir bilgiye ulaşır. Tarık'ın foyasını ortaya çıkaran Güzide, eski kocasının ne denli acımasız olabileceği gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir. İşte, Aldatmak son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça linki…

Aldatmak 70. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm full HD izle ekranı

ALDATMAK 70. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yayınlanan TIMS&B Productions imzalı Aldatmak dizisi, 70. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşuyor.

30 Mayıs 2024 Perşembe akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

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Aldatmak 70. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm full HD izle ekranı

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Aldatmak 70. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm full HD izle ekranı

ALDATMAK 70. BÖLÜM ÖZETİ

Sezai, Güzide için savaşmayı bırakmazken kızıyla ilgili de önemli bir karar verecektir.

Tarık'ın hükmü altındaki Yeşim bir kez daha Güzide'den yardım ister. Dündar'ın peşini bırakmamak için türlü yöntemlere başvurması Yeşim'in hayatını gittikçe zorlaştırır.

Aldatmak 70. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm full HD izle ekranı

Güzide kayıp çocuğunu arama yolunda şok edici bir bilgiye ulaşır. Tarık'ın foyasını ortaya çıkaran Güzide, eski kocasının ne denli acımasız olabileceği gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir.

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