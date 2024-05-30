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Aldatmak 70. Bölüm izle! ATV ile Aldatmak son bölüm full HD izle ekranı
Giriş Tarihi: 30.05.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
18:16
ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Feyza Sevil Güngör, Cem Bender gibi birbirinden başarılı oyuncuları buluşturuyor. Her hafta Perşembe günleri yayınlanan yapımın yeni bölümleri iple çekiliyor. Yayın gününün gelmesiyle birlikte dizinin sıkı takipçileri Aldatmak 70. Bölüm izle ekranı araştırması yapıyor. Yeni bölümde Güzide için savaşmayı bırakmayan Sezai, kızıyla ilgili de önemli bir karar veriyor. İşte, ATV ile Aldatmak 70. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…