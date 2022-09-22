Aldatmak Tarık Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Tarık’ı Mustafa Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ATV ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizi projelerinden biri olan Aldatmak, 22 Eylül Perşembe akşamı itibarıyla ekran yolculuğuna başlıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Tarık Yenersoy karakterine hayat veren Mustafa Uğurlu'nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Aldatmak Tarık Yenersoy kimdir? Mustafa Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Aldatmak'ın Tarık'ı Mustafa Uğurlu hayatı ve kariyeri…