Aldatmak Tarık Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Tarık’ı Mustafa Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ALDATMAK TARIK YENERSOY KARAKTERİ HAKKINDA

Güzide'nin kocası Tarık, işinde başarılı, kendine ait bir hukuk bürosu olan karizmatik bir avukattır. Güzide'yle aralarında gözle görülür bir problem olmasa da evliliklerinde yılların getirdiği bir yorgunluk vardır. Tarık, ailesinden yıllardır çok büyük bir sır saklamaktadır ve bu sırrın açığa çıkmasıyla hayatı alt üst olacaktır.