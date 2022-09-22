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Haberler Yaşam Aldatmak Tarık Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Tarık’ı Mustafa Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?
Giriş Tarihi: 22.09.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 14:19

Aldatmak Tarık Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Tarık’ı Mustafa Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ATV ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizi projelerinden biri olan Aldatmak, 22 Eylül Perşembe akşamı itibarıyla ekran yolculuğuna başlıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Yusuf Çim gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Tarık Yenersoy karakterine hayat veren Mustafa Uğurlu'nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Aldatmak Tarık Yenersoy kimdir? Mustafa Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Aldatmak'ın Tarık'ı Mustafa Uğurlu hayatı ve kariyeri…

Aldatmak Tarık Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Tarık’ı Mustafa Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ATV ekranlarının tanıtımlarıyla büyük ses getiren Aldatmak dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizi, birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda ağırlıyor. Dizinin başrol karakteri olan karizmatik bir avukat olan Tarık Yenersoy'un hikayesi ile birlikte karaktere hayat veren Mustafa Uğurlu'nun hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ''Aldatmak Tarık Yenersoy kimdir? Mustafa Uğurlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Aldatmak'ın Tarık'ı Mustafa Uğurlu hayatı ve rol aldığı dizi ve filmler…

Aldatmak Tarık Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Tarık’ı Mustafa Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

ALDATMAK TARIK YENERSOY KARAKTERİ HAKKINDA

Güzide'nin kocası Tarık, işinde başarılı, kendine ait bir hukuk bürosu olan karizmatik bir avukattır. Güzide'yle aralarında gözle görülür bir problem olmasa da evliliklerinde yılların getirdiği bir yorgunluk vardır. Tarık, ailesinden yıllardır çok büyük bir sır saklamaktadır ve bu sırrın açığa çıkmasıyla hayatı alt üst olacaktır.

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Aldatmak Tarık Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Tarık’ı Mustafa Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

MUSTAFA UĞURLU KİMDİR?

25 Kasım 1955 tarihinde Karaman'da dünyaya gelen tiyatro ve sinema oyuncusu Mustafa Uğurlu, kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir.

Aldatmak Tarık Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Tarık’ı Mustafa Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

Devlet Tiyatroları yıllarından sonra İngiltere'de tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.

Ödüllü oyuncu birçok sinema filminde ve televizyon dizisinde yer aldı.

Aldatmak Tarık Yenersoy kimdir? Aldatmak’ın Tarık’ı Mustafa Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?

SAHİP OLDUĞU ÖDÜLLER

Antalya Altın Portakal Film Festivali -En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Ağır Roman) - 1998

Ankara Sanat Kurumu : Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye - Ankara Devlet Tiyatrosu – 1996

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