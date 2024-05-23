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Haberler Yaşam ALDATMAK YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, neden yok? ATV Aldatmak 70. bölüm gündemde!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 17:58 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 17:58

ALDATMAK YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, neden yok? ATV Aldatmak 70. bölüm gündemde!

ATV ekranlarının sevilen dizisi, her hafta izleyenleriyle Perşembe akşamı buluşuyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla izleyenlere seyir zevki yaşatan dizi, bu hafta ATV yayın akışı ile var mı yok mu sorusu gündemde! Peki, Aldatmak yeni bölüm bu akşam var mı yok mu, neden yok? İşte, ATV Aldatmak 70. bölüm hakkında merak edilenler!

ALDATMAK YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, neden yok? ATV Aldatmak 70. bölüm gündemde!

Aldatmak 70. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek mi sorusu yanıt arıyor. Sevilen dizinin yeni bölümü izleyenler tarafından merakla bekleniyor. ATV'nin sevilen dizisi ilgiyle takip edilirken, reytinglerde başarısını göstermeye de devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen Aldatmak bu akşam var mı yok mu, neden yok?

ALDATMAK YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, neden yok? ATV Aldatmak 70. bölüm gündemde!

ALDATMAK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

69. BÖLÜM ÖZETİ

Öz babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar. Bu sefer de Sezai'yi babası olarak görmeye çalışan Kahraman, gerçek aile duygusunun kan bağından ibaret olmadığını anlayacaktır.

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ALDATMAK YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, neden yok? ATV Aldatmak 70. bölüm gündemde!

Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek, gittikçe saldırganlaşmaya başlar. Kabus gibi günler atlatan Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme yelken açar. Kayıp oğlunu araştırırken bir kez daha duvara toslayan Güzide, bir şeyler döndüğünden şüphelenmeye başlar. Sezai'nin yeni öğrendiği gerçekler Kadriye ile ilişkisini dönülmez bir yola sokar.

Yaşanan gelişmeler karşısında sarsılan Sezai, yaşama sebebi olan Güzide'yi kaybetmemek için son bir mücadele vermeye hazırlanır.

ALDATMAK YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, neden yok? ATV Aldatmak 70. bölüm gündemde!

ALDATMAK BU HAFTA YOK MU, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aldatmak dizisi bu hafta yayınlanmayacak. ATV ekranında Ziraat Türkiye Kupası final maçının yayınlanacak olması nedeniyle dizinin 70. bölümü 30 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek.

ALDATMAK YENİ BÖLÜM BU AKŞAM YOK MU, neden yok? ATV Aldatmak 70. bölüm gündemde!

ATV 23 MAYIS KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

19:45 Finale Doğru

20:45 Beşiktaş-Trabzonspor

22:45 Kupa Töreni

23:15 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

00:15 Aldatmak (69.Bölüm)

02:40 Maraşlı

05:00 Kalp Yarası

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