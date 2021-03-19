ALES başvuruları 2021 ne zaman sona erecek? ÖSYM ile ALES/1 sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

ALES/1 kapsamında başvurular 12 Mart itibarı ile başladı. Akademik kariyer hedefini düşünen ve ALES puanına ihtiyacı olan adayların katılım göstereceği sınav, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. ÖSYM tarafından ALES başvuru kılavuzu yayımlanırken sınav ücreti, yatırılacak bankalar ve diğer detaylar da aktarıldı.

ALES BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ALES/1 başvuruları, 12 Mart ila 22 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. daylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

ÖSYM kılavuzunda, 2021 ALES başvuru ücreti ile beraber yatırılacak bankalar hakkında da bilgi verildi. İşte, ÖSYM kılavuzu ile ALES sınav başvurusu ekranı, ücreti ve ödenecek bankalar;