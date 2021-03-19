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2021 ne zaman sona erecek? ÖSYM ile ALES/1 sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

Geçtiğimiz hafta başlayan ALES/1 başvuruları devam ediyor. Akademik kariyer hedefi ile sınava katılım gösterecek olan adaylar, nasıl yapılır ve ne zaman bitiyor sorularına yanıt ararken sınav ücreti hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından ALES başvuru kılavuzu yayımlandı ve sınav ücreti, yatırılacak bankalar ve diğer birçok detay da paylaşıldı. Buna göre, 12 Mart'ta başlayan ALES sınav başvurusu 22 Mart tarihinde sona erecek. İşte, ÖSYM kılavuzu ile 2021 ALES başvurusu hakkında merak edilenler

Giriş Tarihi: 19.03.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 11:00
ALES başvuruları 2021 ne zaman sona erecek? ÖSYM ile ALES/1 sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

ALES/1 kapsamında başvurular 12 Mart itibarı ile başladı. Akademik kariyer hedefini düşünen ve ALES puanına ihtiyacı olan adayların katılım göstereceği sınav, 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. ÖSYM tarafından ALES başvuru kılavuzu yayımlanırken sınav ücreti, yatırılacak bankalar ve diğer detaylar da aktarıldı.

ALES BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

ALES/1 başvuruları, 12 Mart ila 22 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. daylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR VE HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

ÖSYM kılavuzunda, 2021 ALES başvuru ücreti ile beraber yatırılacak bankalar hakkında da bilgi verildi. İşte, ÖSYM kılavuzu ile ALES sınav başvurusu ekranı, ücreti ve ödenecek bankalar;

ALES başvuruları 2021 ne zaman sona erecek? ÖSYM ile ALES/1 sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

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ALES başvuruları 2021 ne zaman sona erecek? ÖSYM ile ALES/1 sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

ALES başvuruları 2021 ne zaman sona erecek? ÖSYM ile ALES/1 sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından, /1 başvuru ücreti 145 TL olarak belirlendi. Adaylar, 23 Mart tarihine kadar ücret ödemesini gerçekleştirmek zorunda.

ALES/1 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ

ÖSYM, ALES/1'in geç başvuru gününü 1 Nisan 2021 olarak duyurdu. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

ÖSYM ALES KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES başvuruları 2021 ne zaman sona erecek? ÖSYM ile ALES/1 sınav ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

SINAV ÜCRETİ NEREYE ÖDENECEK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebilecektir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

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