ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ 2024 ÖSYM | ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılım sağlayacağı ALES/2 sınavı öncesinde, sınav giriş yerleri sorgulamaları başladı. ÖSYM tarafından duyurulması beklenen ALES sınav giriş belgesi ve yerleri için duyurular yakından takip ediliyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak, açıklandı mı?