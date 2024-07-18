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Giriş Tarihi: 18.07.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 09:31

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ 2024 ÖSYM | ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ALES sınav giriş belgesi sorgulamaları başladı. ÖSYM tarafından 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yerleri ÖSYM AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr üzerinden yayınlanacak. Peki, ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 ALES sınav belgesi öğrenme ekranı bilgisi ve sınav tarihi.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ 2024 ÖSYM | ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılım sağlayacağı ALES/2 sınavı öncesinde, sınav giriş yerleri sorgulamaları başladı. ÖSYM tarafından duyurulması beklenen ALES sınav giriş belgesi ve yerleri için duyurular yakından takip ediliyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak, açıklandı mı?

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ 2024 ÖSYM | ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

2024 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES'in bu yılki ikinci oturumu, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

28 Temmuz'da gerçekleşecek olan sınavın sonuçları ise 16 Ağustos'ta erişime açılacak.

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ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ 2024 ÖSYM | ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ALES/2 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir.

Bu bilgiye göre sınav yerlerinin 18 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ 2024 ÖSYM | ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez.

ALES SINAV BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ 2024 ÖSYM | ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

SINAV NASIL UYGULANACAK?

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek'te (sadece ALES/1 Sınavı) yapılacaktır. Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacak.

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli OLACAK.

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