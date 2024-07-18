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ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ 2024 ÖSYM | ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
09:31
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ/YERLERİ 2024 ÖSYM | ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman belli olacak?
ALES sınav giriş belgesi sorgulamaları başladı. ÖSYM tarafından 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında başvuruları alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yerleri ÖSYM AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr üzerinden yayınlanacak. Peki, ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 ALES sınav belgesi öğrenme ekranı bilgisi ve sınav tarihi.