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ALES Sonuç Sorgulama Ekranı: 2026 ÖSYM AİS giriş ekranı ile ALES sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 05.06.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 10:30
ALES Sonuç Sorgulama Ekranı: 2026 ÖSYM AİS giriş ekranı ile ALES sonuçları açıklandı!
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebiliyor. İşte ÖSYM AİS ile ALES sonuç sorgulama ekranı.