ALES Sonuç Sorgulama Ekranı: 2026 ÖSYM AİS giriş ekranı ile ALES sonuçları açıklandı!

ALES SONUÇ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları, adayların adreslerine basılı bir belge olarak gönderilmeyecek. Adaylar, elde ettikleri başarı puanlarını internet ortamından bireysel olarak öğrenmek durumunda. Bunun için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde;

- ÖSYM'nin resmi sonuç paylaşım platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

- Açılan ekranda "2026-ALES/1 Sonuçları" sekmesine tıklayın.

- T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi bilgilerinizi eksiksiz girin.

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