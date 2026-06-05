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Haberler Yaşam ALES Sonuç Sorgulama Ekranı: 2026 ÖSYM AİS giriş ekranı ile ALES sonuçları açıklandı!
Giriş Tarihi: 05.06.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 10:30

ALES Sonuç Sorgulama Ekranı: 2026 ÖSYM AİS giriş ekranı ile ALES sonuçları açıklandı!

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/1 sonuçları 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. Adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle görüntüleyebiliyor. İşte ÖSYM AİS ile ALES sonuç sorgulama ekranı.

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ALES Sonuç Sorgulama Ekranı: 2026 ÖSYM AİS giriş ekranı ile ALES sonuçları açıklandı!

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın katıldığı 2026 ALES/1 sınavının sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edildi. Aşağıdaki linke tıklayarak giriş yapabilir, sonuç bilgilerinize ulaşabilirsiniz. İşte ALES sonuç sorgulama ekranı;

ALES Sonuç Sorgulama Ekranı: 2026 ÖSYM AİS giriş ekranı ile ALES sonuçları açıklandı!

ALES SONUÇ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçları, adayların adreslerine basılı bir belge olarak gönderilmeyecek. Adaylar, elde ettikleri başarı puanlarını internet ortamından bireysel olarak öğrenmek durumunda. Bunun için izlenmesi gereken adımlar şu şekilde;

- ÖSYM'nin resmi sonuç paylaşım platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapın.

- Açılan ekranda "2026-ALES/1 Sonuçları" sekmesine tıklayın.

- T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday Şifresi bilgilerinizi eksiksiz girin.

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ALES Sonuç Sorgulama Ekranı: 2026 ÖSYM AİS giriş ekranı ile ALES sonuçları açıklandı!

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Sınava giren adayların elde edeceği ALES Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türleri, akademik kadro ilanlarında ve enstitü başvurularında uzun vadeli bir kullanım imkanı sunuyor. Resmi mevzuata göre, ALES sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren puanların geçerlilik süresi 5 yıl olarak uygulanıyor.

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ALES Sonuç Sorgulama Ekranı: 2026 ÖSYM AİS giriş ekranı ile ALES sonuçları açıklandı!

10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 20 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.59' da sona erecektir.

2026-ALES/1 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)

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