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Giriş Tarihi: 27.07.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 14:09

ALES SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı

2024 yılının ikinci Akademik personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı yarın gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak olanlar, sonuçların açıklanma tarihini de merak ediyor. Öte yandan, yarınki ALES sınavına katılımın 150 binin üstünde olduğu belirtildi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı

ALES SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı

ALES sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yarınki sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merak ediliyor. ALES/2 sınavı yarın saatler 10.15'i gösterdiğinde başlayacak. Peki, ALES SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı

ALES SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı

ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/2), 28 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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ALES SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı

ALES SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için 150 dakika verilecek. Sınavda ek süre verilmesine uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Adaylara sınavda 50 sayısal, 50 sözel sorusu sorulacak.

ALES SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı

ÖSYM BAŞKANI'NDAN ALES AÇIKLAMASI

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1450 aday bu haktan yararlandı."

ALES SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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