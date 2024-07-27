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ALES SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.07.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
14:09
2024 yılının ikinci Akademik personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı yarın gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak olanlar, sonuçların açıklanma tarihini de merak ediyor. Öte yandan, yarınki ALES sınavına katılımın 150 binin üstünde olduğu belirtildi. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli mi? İşte ÖSYM ALES/2 sınav sonuçları açıklanma tarihi ve sorgulama ekranı