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Haberler Yaşam Aleyna Gezer amansız hastalığa yenildi! Sevgilisinin mesajları yürekleri deldi
Giriş Tarihi: 23.07.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 09:22

Aleyna Gezer amansız hastalığa yenildi! Sevgilisinin mesajları yürekleri deldi

Aleyna Gezer isimli genç kız, MDS hastalığına yakalandı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Talihsiz genç kızın sevgilisinin yaptığı paylaşımlar ise yürekleri yaktı.

SABAH İNTERNET
Aleyna Gezer amansız hastalığa yenildi! Sevgilisinin mesajları yürekleri deldi

İstanbul'da oturan Aleyna Gezer, bir süre önce MDS (Kemik iliğinin yeterince sağlıklı kan hücresi üretmemesi…) hastalığına yakalandı. Durumu fenalaşan genç kız, ailesi tarafından hastaneye yatırıldı.

Aleyna Gezer amansız hastalığa yenildi! Sevgilisinin mesajları yürekleri deldi

Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ömrünün baharında hayata veda eden Gezer'in ölümü yürekleri dağladı.

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Aleyna Gezer amansız hastalığa yenildi! Sevgilisinin mesajları yürekleri deldi

Talihsiz genç kızın sevgilisi Burak Ekinci ise acısını sosyal medyada paylaştı. Aleyna Gezer ile olan fotoğrafını yayınlayan Ekinci, şu paylaşımları yaptı:

Aleyna Gezer amansız hastalığa yenildi! Sevgilisinin mesajları yürekleri deldi

"Karnım acıkınca çok utanıyorum, duş alınca çok utanıyorum, gücüm bitip uyuyakalınca çok utanıyorum. Sen toprak altındayken nefes almaktan bile utanıyorum affet beni."

Aleyna Gezer amansız hastalığa yenildi! Sevgilisinin mesajları yürekleri deldi

"Gelinlikle görmeyi beklerken sevdiğini kefene sokmaya nasıl alışır insan, nasıl geçecek bu acı."

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