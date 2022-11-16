Haberler
Yaşam
Aleyna’nın ailesinden teşekkür: İyi ki Sabah var sesimize ses oldunuz
Giriş Tarihi: 16.11.2022 06:21
Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
06:22
Aleyna’nın ailesinden teşekkür: İyi ki Sabah var sesimize ses oldunuz
Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün çarptığı Aleyna yoğum bakımda yaşam savaşı veriyor. Kuzeni Furkan Yerli, sürücünün tutuklanmasının ardından "İyi ki varsınız. Sesimize ses oldunuz. Adalet geç de olsa geldi. En ağır cezayı alsın" dedi. Öte yandan tutuklanan sürücü Sezer H.'nin ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...