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Haberler Yaşam Aleyna’nın ailesinden teşekkür: İyi ki Sabah var sesimize ses oldunuz
Giriş Tarihi: 16.11.2022 06:21 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 06:22

Aleyna’nın ailesinden teşekkür: İyi ki Sabah var sesimize ses oldunuz

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün çarptığı Aleyna yoğum bakımda yaşam savaşı veriyor. Kuzeni Furkan Yerli, sürücünün tutuklanmasının ardından "İyi ki varsınız. Sesimize ses oldunuz. Adalet geç de olsa geldi. En ağır cezayı alsın" dedi. Öte yandan tutuklanan sürücü Sezer H.'nin ifadesi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yunus Emre KAVAK
Aleyna’nın ailesinden teşekkür: İyi ki Sabah var sesimize ses oldunuz

İstanbul Esenyurt'ta Aleyna Nur Gökçe'ye (21) çarparak yoğun bakıma alınmasına neden olan ancak adli kontrolle serbest kalan 0.40 promil alkollü sürücü Sezer H. savcılığın itirazının ardından hakkında yakalama kararı çıkınca adliyeye giderek teslim oldu.

Aleyna’nın ailesinden teşekkür: İyi ki Sabah var sesimize ses oldunuz

Kafatası, omuriliği, kol ve bacaklarında kırıklar, beyin ve akciğerinde kanama olan genç kızın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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Aleyna’nın ailesinden teşekkür: İyi ki Sabah var sesimize ses oldunuz

HAYALİ HOSTES OLMAKTI

Aleyna'nın üniversite okuduğunu belirten kuzeni Furkan Yerli "En büyük hayali, hostes olmaktı. Günlerdir hastanede. Daha 21 yaşında hayallerinden kopardılar.

Aleyna’nın ailesinden teşekkür: İyi ki Sabah var sesimize ses oldunuz

Doktorlar 'Artık yapılacak bir şey kalmadı mucizenin gelmesini bekliyoruz, her türlü habere hazır olun' diyor. İnşallah sağlığına kavuşur. Tek dileğimiz, duamız bu" dedi.

Aleyna’nın ailesinden teşekkür: İyi ki Sabah var sesimize ses oldunuz

Yerli, "SABAH'a teşekkür ederim. İyi ki SABAH var. Sesimize ses oldunuz. Adalet geç de olsa geldi. Ama tam gelsin. Bu sürücü resmen cinayete teşebbüs ediyor. En ağır cezayı alsın" diye konuştu.

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