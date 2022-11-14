Haberler Yaşam Alfa Solar borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne? 2022 Alfa Solar halka arz sonuçları belli oldu!

Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 16:54

Alfa Solar borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne? 2022 Alfa Solar halka arz sonuçları belli oldu!

Alfa Solar halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündemine geldi. Halka arza aracılık eden Deniz Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, talep toplanan halka arzında toplam büyüklük 538,2 milyon TL olarak kaydedildi. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak "Alfa Solar borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Alfa Solar'ın borsada işlem göreceği tarih ve detaylar …