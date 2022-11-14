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Haberler Yaşam Alfa Solar borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne? 2022 Alfa Solar halka arz sonuçları belli oldu!
Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:53 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 16:54

Alfa Solar borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne? 2022 Alfa Solar halka arz sonuçları belli oldu!

Alfa Solar halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündemine geldi. Halka arza aracılık eden Deniz Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre, talep toplanan halka arzında toplam büyüklük 538,2 milyon TL olarak kaydedildi. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak "Alfa Solar borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Alfa Solar'ın borsada işlem göreceği tarih ve detaylar …

Alfa Solar borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne? 2022 Alfa Solar halka arz sonuçları belli oldu!

SPK tarafından onaylanmasının ardından Alfa Solar halka arz milyonların gündemine yerleşti. Halka arz edilen payların 1 TL nominal değerli pay için 58,50 TL'den talep toplandı. Borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak pay sahibi olmak isteyenler "Alfa Solar halka arz ile ne zaman borsada işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Alfa Solar'ın borsada işlem göreceği o tarih ve detaylar.

Alfa Solar borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne? 2022 Alfa Solar halka arz sonuçları belli oldu!

ALFA SOLAR BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK? HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Alfa Solar'ın halka arzında toplam büyüklük 538,2 milyon TL olarak gerçekleşti.

Alfa Solar'ın 9-10-11 Kasım 2022 tarihlerinde talep toplanan halka arzında toplam büyüklük 538,2 milyon TL olarak kaydedildi.

Şirketin halka arzında 1 TL nominal değerli pay için 58,50 TL'den talep toplandı.

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Alfa Solar borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne? 2022 Alfa Solar halka arz sonuçları belli oldu!

Deniz Yatırım tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre halka arz sonucunda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 6 milyon TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 3,2 milyon TL olmak üzere toplam 9,2 milyon TL nominal değerli payların tamamı satıldı.

Alfa Solar borsada ne zaman işlem görecek, halka arz hisse fiyatı ve kodu ne? 2022 Alfa Solar halka arz sonuçları belli oldu!

Halka arzda en az yüzde 5 oranında alım yapan yatırımcı olmadığı açıklandı.

Açıklamaya göre, bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 18,7 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 142,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 42,7 katı filtrelenmemiş talep geldi.

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