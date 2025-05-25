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Haberler Yaşam Ali Asaf Demir'in hayali onbinlerle gerçek oldu! Umuda uçan balonlar duygulandırdı
Giriş Tarihi: 25.05.2025 18:26 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 18:27

Ali Asaf Demir'in hayali onbinlerle gerçek oldu! Umuda uçan balonlar duygulandırdı

Babasının sosyal medyadan yaptığı çağrıya cevap veren on binlerce kişi, 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir'in mutluluğuna ortak olmak için Sancaktepe'de gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı. Balonlar uçurulurken baba Samet Demir gözyaşlarına hakim olamadı. Etkinliğin ardından katılımcılar Ali Asaf'la fotoğraf çektirdi.

AA
Ali Asaf Demir’in hayali onbinlerle gerçek oldu! Umuda uçan balonlar duygulandırdı

Sancaktepe'de oturan Esra ve Samet Demir'in oğulları Ali Asaf'a 8 aylıkken lösemi teşhisi konuldu.

İki yıl tedavi gören Ali Asaf'ın zorlu geçen tedavi süreci ve ilik naklinin ardından yeniden sağlığına kavuşmasıyla aile büyük bir mutluluk yaşadı.

Ali Asaf Demir’in hayali onbinlerle gerçek oldu! Umuda uçan balonlar duygulandırdı

Baba Samet Demir, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Arkadaşlar, bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" yazarak, İstanbullulardan destek istedi.

Bu paylaşımın kısa sürede yayılmasıyla birçok kişi Ali Asaf'ı mutlu etmek ve aileye destek vermek için bir araya gelmek istediğini iletti.

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Ali Asaf Demir’in hayali onbinlerle gerçek oldu! Umuda uçan balonlar duygulandırdı

Yapılan organizasyonun sonucu Sancaktepe Meydan Parkı'nda bugün etkinlik düzenlendi.

Binlerce kişi ailenin mutluluğunu paylaşmak için parkta buluştu. Yüzlerce motosiklet sürücüsü de konvoy halinde balonlarıyla buraya geldi.

Ali Asaf Demir’in hayali onbinlerle gerçek oldu! Umuda uçan balonlar duygulandırdı

Konserin ardından kanseri yenip iyileşen Ali Asaf ve ailesi platform üzerine çıktı. Ardından 3 yaşındaki Ali Asaf ile tüm katılımcılar, renkli balonları gökyüzüne bıraktı.

Ali Asaf Demir’in hayali onbinlerle gerçek oldu! Umuda uçan balonlar duygulandırdı

Balonlar uçurulurken baba Samet Demir gözyaşlarına hakim olamadı. Etkinliğin ardından katılımcılar Ali Asaf'la fotoğraf çektirdi.