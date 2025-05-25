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Ali Asaf Demir'in hayali onbinlerle gerçek oldu! Umuda uçan balonlar duygulandırdı
Giriş Tarihi: 25.05.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
18:27
Ali Asaf Demir'in hayali onbinlerle gerçek oldu! Umuda uçan balonlar duygulandırdı
Babasının sosyal medyadan yaptığı çağrıya cevap veren on binlerce kişi, 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir'in mutluluğuna ortak olmak için Sancaktepe'de gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı. Balonlar uçurulurken baba Samet Demir gözyaşlarına hakim olamadı. Etkinliğin ardından katılımcılar Ali Asaf'la fotoğraf çektirdi.