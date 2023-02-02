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Haberler Yaşam Ali Babacan “Avrupa aferin diyecek” dediğini inkâr edip çark etti! “Gıpta ile bakacaklar” demiş!
Giriş Tarihi: 02.02.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 11:56

Ali Babacan “Avrupa aferin diyecek” dediğini inkâr edip çark etti! “Gıpta ile bakacaklar” demiş!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hakkındaki "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecekler" ifadeleri sonrası tepkiler devam ederken bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce, "Siyaset, Avrupa'dan aferin almak için değil vatandaştan aferin almak için yapılır" dedi. Babacan ise katıldığı bir başka yayında "Avrupa aferin diyecek" sözlerini inkâr ederek "Avrupa bile gıptayla bakacak' ifadesini kullandığını belirtip çark etti. Sosyal medyada ise "aferin" sözlerinin yer aldığı video Babacan'a hatırlatıldı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Ali Babacan “Avrupa aferin diyecek” dediğini inkâr edip çark etti! “Gıpta ile bakacaklar” demiş!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hakkında Halk TV'nin canlı yayında yaptığı değerlendirme esnasında kullandığı skandal cümleler hâlâ gündemdeki yerini koruyor.

Ali Babacan “Avrupa aferin diyecek” dediğini inkâr edip çark etti! “Gıpta ile bakacaklar” demiş!

Babacan katıldığı programda mutabakat metniyle ilgili konuşurken "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla diyecekler. 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecek" ifadeleri sonrası tepkiler devam ediyor.

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Ali Babacan “Avrupa aferin diyecek” dediğini inkâr edip çark etti! “Gıpta ile bakacaklar” demiş!

"SİYASET, VATANDAŞTAN AFERİN ALMAK İÇİN YAPILIR"

Bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce, Ali Babacan'ın adını anmadan sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu: "Siyaset, Avrupa'dan aferin almak için değil vatandaştan aferin almak için yapılır."

Ali Babacan “Avrupa aferin diyecek” dediğini inkâr edip çark etti! “Gıpta ile bakacaklar” demiş!

Sosyal medyada ise Babacan'ın batıdan "aferin" beklemesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı tepkisini sosyal medya platformlarından dile getirmişti.

Ali Babacan “Avrupa aferin diyecek” dediğini inkâr edip çark etti! “Gıpta ile bakacaklar” demiş!

ALİ BABACAN AFERİNİ İNKÂR EDİP ÇARK ETTİ: "'GIPTA İLE BAKACAKLAR" DEMİŞ!

Öte yandan Ali Babacan altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hakkında Halk TV'nin canlı yayında yaptığı değerlendirmede "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla diyecekler. 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecekler" sözleriyle ilgili FOX TV'nin yayında "aferin" ifadesini söylemediğini ifade ederek çark edip inkâr etti.

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