Haberler Yaşam Ali Babacan “Avrupa aferin diyecek” dediğini inkâr edip çark etti! “Gıpta ile bakacaklar” demiş!

Giriş Tarihi: 02.02.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 11:56

Ali Babacan “Avrupa aferin diyecek” dediğini inkâr edip çark etti! “Gıpta ile bakacaklar” demiş!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hakkındaki "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecekler" ifadeleri sonrası tepkiler devam ederken bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce, "Siyaset, Avrupa'dan aferin almak için değil vatandaştan aferin almak için yapılır" dedi. Babacan ise katıldığı bir başka yayında "Avrupa aferin diyecek" sözlerini inkâr ederek "Avrupa bile gıptayla bakacak' ifadesini kullandığını belirtip çark etti. Sosyal medyada ise "aferin" sözlerinin yer aldığı video Babacan'a hatırlatıldı.