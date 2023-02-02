Ali Babacan “Avrupa aferin diyecek” dediğini inkâr edip çark etti: “Gıpta ile bakacaklar” demiş! | Video 02.02.2023 | 12:13 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hakkındaki “Avrupa’dan da bakacaklar, hayranlıkla ‘Aferin Türkiye’ye, şuna bakın’ diyecekler” ifadeleri sonrası tepkiler devam ederken bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den geldi. İnce, “Siyaset, Avrupa’dan aferin almak için değil vatandaştan aferin almak için yapılır” dedi. Babacan ise katıldığı bir başka yayında “Avrupa aferin diyecek” sözlerini inkâr ederek “Avrupa bile gıptayla bakacak’ ifadesini kullandığını belirtip çark etti. Sosyal medyada ise “aferin” sözlerinin yer aldığı video Babacan’a hatırlatıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hakkında Halk TV'nin canlı yayında yaptığı değerlendirme esnasında kullandığı skandal cümleler hâlâ gündemdeki yerini koruyor. Babacan katıldığı programda mutabakat metniyle ilgili konuşurken "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla diyecekler. 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecek" ifadeleri sonrası tepkiler devam ediyor.

"SİYASET, VATANDAŞTAN AFERİN ALMAK İÇİN YAPILIR"

Bir tepki de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. İnce, Ali Babacan'ın adını anmadan sosyal medya hesabından şu yorumda bulundu: "Siyaset, Avrupa'dan aferin almak için değil vatandaştan aferin almak için yapılır."

Sosyal medyada ise Babacan'ın batıdan "aferin" beklemesi vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı tepkisini sosyal medya platformlarından dile getirmişti.

ALİ BABACAN AFERİNİ İNKÂR EDİP ÇARK ETTİ: "'GIPTA İLE BAKACAKLAR" DEMİŞ!

Öte yandan Ali Babacan altılı masanın 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' hakkında Halk TV'nin canlı yayında yaptığı değerlendirmede "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla diyecekler. 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecekler" sözleriyle ilgili FOX TV'nin yayında "aferin" ifadesini söylemediğini ifade ederek çark edip inkâr etti.

Video kaydı olduğu halde Babacan "Avrupa'dan da bakacaklar, hayranlıkla diyecekler. 'Aferin Türkiye'ye, şuna bakın' diyecekler" sözlerini kabul etmeyerek çark edip yayında şunları söyledi: "(…) O manşete dönelim hemen. Orada ne diyor? Ben orada neyi ifade ediyorum. Diyorum ki: Söylediğimin tamamını üç dakika sabredip verseler kendi yayın organlarında tamam. Ben orada ne diyorum? Bakın diyorum. Biz öyle bir şey yaptık ki diyorum. Bunu Avrupa'da bile başaran çok az.

Avrupa bile Türkiye'ye gıpta ile bakacak, gıpta ile. Avrupa bile Türkiye'ye diyecekti: Bizim yapamadığımızı, pek çok Avrupa ülkesinde yapılamayanı Türkiye başardı diyecek. Demokrasiyi savunan Avrupa'da olsun başka yerlerde olsun. Otokrasiye karşı mücadele eden demokrasi isteyen herkes için Türkiye umut kaynağı olacak diyorum. Biz yoksa kimsenin Aferine falan muhtaç değiliz."