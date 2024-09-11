Giriş Tarihi: 11.09.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
14:16
Ali Efe Çördek kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Genç oyuncu Galatasaray'da!
Kerem Aktürkoğlu'nun gidişiyle birlikte taraftarlar Galatasaray transfer haberlerine yönelmişti. TFF 3. lig takımlarından Bulvarspor'da forma giyen Ali Efe Çördek sarı kırmızılı ekibe transfer oldu. Genç oyuncu gündeme gelirken daha önce oynadığı takımlar, yaşı ve mevkii en çok merak edilenler arasında. Peki; Ali Efe Çördek kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?