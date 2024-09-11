Ali Efe Çördek kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Genç oyuncu Galatasaray’da!

Ali Efe Çördek'in oynadığı takımlar, yaşı ve mevkii araştırılıyor. Genç futbolcunun Süper Lig devlerinden birine transfer oluşu sosyal medyada ses getirdi. Oyuncunun lisansını çıkaran ve TFF'ye bildirin Galatasaray, kanat güçlendirmenin peşinde. Peki; Ali Efe Çördek kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?