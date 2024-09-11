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Giriş Tarihi: 11.09.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:16

Ali Efe Çördek kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Genç oyuncu Galatasaray'da!

Kerem Aktürkoğlu'nun gidişiyle birlikte taraftarlar Galatasaray transfer haberlerine yönelmişti. TFF 3. lig takımlarından Bulvarspor'da forma giyen Ali Efe Çördek sarı kırmızılı ekibe transfer oldu. Genç oyuncu gündeme gelirken daha önce oynadığı takımlar, yaşı ve mevkii en çok merak edilenler arasında. Peki; Ali Efe Çördek kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Ali Efe Çördek kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Genç oyuncu Galatasaray’da!

Ali Efe Çördek'in oynadığı takımlar, yaşı ve mevkii araştırılıyor. Genç futbolcunun Süper Lig devlerinden birine transfer oluşu sosyal medyada ses getirdi. Oyuncunun lisansını çıkaran ve TFF'ye bildirin Galatasaray, kanat güçlendirmenin peşinde. Peki; Ali Efe Çördek kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Ali Efe Çördek kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Genç oyuncu Galatasaray’da!

ALİ EFE ÇÖRDEK GALATASARAY'DA!

TFF 3. Lig'de Bulvarspor forması giyen Ali Efe Çördek Galatasaray'a transfer oldu.

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gidişiyle birlikte genç oyuncu kanatta değerlendirilmek üzere kadroya dahil edildi. Lisans çıkarıldı ve TFF bildirimi yapıldı.

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Ali Efe Çördek kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Genç oyuncu Galatasaray’da!

ALİ EFE ÇÖRDEK KİMDİR?

6 Mayıs 2005 İstanbul doğumlu Ali Efe Çördek, TFF 3. Lig ekibi Bulvaspor'un oyuncusu. Çördek sağ kanat olarak görev yaparken alternatif olarak sol kanatta da oynayabiliyor.

Ali Efe Çördek kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı? Genç oyuncu Galatasaray’da!

Bulvaspor'un sözleşmeli oyuncusu sağ kanat olarak görev yaparken alternatif olarak sol kanatta da oynayabiliyor.

Performansı sonrası A Takıma yükselen oyuncu 2023-2024 sezonunda oynadığı 9 maçta 501 dakika sahada kaldı ve 3 gol attı.

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