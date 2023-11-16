Haberler Yaşam Alkollü sürücü kurbanı olan üniversite öğrencisi Ayça Ölmez'in arkadaşından yürek burkan paylaşımlar

Giriş Tarihi: 16.11.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 08:31

Alkollü sürücü kurbanı olan üniversite öğrencisi Ayça Ölmez'in arkadaşından yürek burkan paylaşımlar

Aydın'da, alkollü sürücü kurbanı olan üniversite öğrencisi Ayça Ölmez, gözyaşları arasında toprağa verilirken, arkadaşı Merve Gürbüz'ün, birlikte elektrikli bisiklet üzerinde çektirdikleri fotoğrafları ve "Seninle son hikayemiz olacağını bilemezdim" paylaşımı yürekleri dağladı.