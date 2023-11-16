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Haberler Yaşam Alkollü sürücü kurbanı olan üniversite öğrencisi Ayça Ölmez'in arkadaşından yürek burkan paylaşımlar
Giriş Tarihi: 16.11.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 08:31

Alkollü sürücü kurbanı olan üniversite öğrencisi Ayça Ölmez'in arkadaşından yürek burkan paylaşımlar

Aydın'da, alkollü sürücü kurbanı olan üniversite öğrencisi Ayça Ölmez, gözyaşları arasında toprağa verilirken, arkadaşı Merve Gürbüz'ün, birlikte elektrikli bisiklet üzerinde çektirdikleri fotoğrafları ve "Seninle son hikayemiz olacağını bilemezdim" paylaşımı yürekleri dağladı.

Ceyhan TORLAK
Alkollü sürücü kurbanı olan üniversite öğrencisi Ayça Ölmez’in arkadaşından yürek burkan paylaşımlar

Aydın'daki Adnan Menderes Üniversitesi Maliye Bölümü 2. Sınıf öğrencisi olan Ayça Ölmez'in (22), önceki gece saat 00.30 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu üzerindeki Işıklı Mahallesi Bulvarı'nda kullandığı elektrikli bisiklete, arkadan gelen Mehmet Şadan'ın kullandığı minibüs çarptı.

Alkollü sürücü kurbanı olan üniversite öğrencisi Ayça Ölmez’in arkadaşından yürek burkan paylaşımlar

Çarpmanın etkisiyle bisikletten fırlayan ve başını yere çarparak ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

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Alkollü sürücü kurbanı olan üniversite öğrencisi Ayça Ölmez’in arkadaşından yürek burkan paylaşımlar

Gözaltına alınan ve 2.10 promil alkollü belirlenen Mehmet Şadan ise tutuklandı.

Alkollü sürücü kurbanı olan üniversite öğrencisi Ayça Ölmez’in arkadaşından yürek burkan paylaşımlar

"KARA KIZIM CAN DOSTUM"

Alkollü sürücü kurbanı olan Ayça Ölmez için dün ailesinin yaşadığı Muğla'nın Datça ilçesindeki Kızlan Mahallesi'nde gözyaşları arasında yine mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Alkollü sürücü kurbanı olan üniversite öğrencisi Ayça Ölmez’in arkadaşından yürek burkan paylaşımlar

Ayça Ölmez'in yakın arkadaşı Merve Gürbüz'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise okuyanları ağlattı.

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