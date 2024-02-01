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Alman kadın Antalyalı aşkı için kocasını bıraktı: Başına gelenlere inanamadı!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
12:28
Alman kadın Antalyalı aşkı için kocasını bıraktı: Başına gelenlere inanamadı!
Alman Simone Sobczynski, 4 yıl önce Manavgat'ta tatil yaptı. Gittiği özel hastanede M.A. ile tanıştı. Ertesi yıl aynı bölgede tatil yapan Sobczynski, ayağını burktuğu için soluğu yine aynı hastanede aldı. M.A'nin ilgisinden etkilenen kadın, Almanya'daki kocasını boşadı. Türk aşkı ile yaşamaya başladı. Sonrasında olanlara ise inanamadı. Şok üstüne şok yaşadı...