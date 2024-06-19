Almanya Macaristan maçı canlı izle! EURO 2024 A grubu Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Macaristan maçı canlı izle TRT 1 ekranı üzerinden araştırılmaya başladı. Milli maç dahil olmak üzere daha önce tüm karşılaşmaların yayımlandığı kanalda ev sahibinin maçı da yer alacak mı merak ediliyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler ekran başında. Peki; EURO 2024 Almanya Macaristan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...