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Haberler Yaşam Almanya Macaristan maçı canlı izle! EURO 2024 A grubu Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 11:14

Almanya Macaristan maçı canlı izle! EURO 2024 A grubu Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonasının ev sahibi Almanya, A grubunda Macaristan ile karşılaşıyor. Grupta ilk maçını farklı kazanan Almanlar, ilk maçında İsviçre'ye yenilen rakip takımın karşına çıkıyor. Stuttgart Arena'da oynanacak Almanya Macaristan maçı canlı izle şifresiz, HD, kesintisiz seçenekleriyle takip ediliyor. Kroos, Havertz, Musiala, Wirtz gibi isimlerin dikkat çektiği karşılaşmada muhtemel 11'ler de merak konusu. Peki; EURO 2024 Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Macaristan maçı canlı izle! EURO 2024 A grubu Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Macaristan maçı canlı izle TRT 1 ekranı üzerinden araştırılmaya başladı. Milli maç dahil olmak üzere daha önce tüm karşılaşmaların yayımlandığı kanalda ev sahibinin maçı da yer alacak mı merak ediliyor. Maçı canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler ekran başında. Peki; EURO 2024 Almanya Macaristan maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

Almanya Macaristan maçı canlı izle! EURO 2024 A grubu Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALMANYA MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EURO 2024'ün ev sahibi Almanya, İskoçya'yı farklı geçti. Macaristan ise İsviçre'ye mağlup oldu. Grupta ikinci maçlar oynanıyor. A grubunda yer alan takımlardan ilk 2'de olanlar son 16 turuna hak kazanıyor.

Almanya Macaristan maçı 19 Haziran Çarşamba (bugün) oynanacak. Heyecanlı mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

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Almanya Macaristan maçı canlı izle! EURO 2024 A grubu Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALMANYA MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Diğer EURO 2024 maçlarında olduğu üzere bu maç da TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

Almanya Macaristan maçı canlı izle! EURO 2024 A grubu Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALMANYA MACARİSTAN MUHTEMEL 11'LER

Almanya: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt, Andrich, Kroos, Musiala, İlkay Gündoğan, Wirtz, Havertz

Macaristan: Gulacsi, Lang, Orban, Szalai, Bolla, Adam Nagy, Schafer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai, Varga

Almanya Macaristan maçı canlı izle! EURO 2024 A grubu Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALMANYA MACARİSTAN MAÇI CANLI İZLE

Heyecanlı karşılaşmayı aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz:

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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