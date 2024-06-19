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Almanya Macaristan maçı canlı izle! EURO 2024 A grubu Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.06.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
11:14
Almanya Macaristan maçı canlı izle! EURO 2024 A grubu Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa Futbol Şampiyonasının ev sahibi Almanya, A grubunda Macaristan ile karşılaşıyor. Grupta ilk maçını farklı kazanan Almanlar, ilk maçında İsviçre'ye yenilen rakip takımın karşına çıkıyor. Stuttgart Arena'da oynanacak Almanya Macaristan maçı canlı izle şifresiz, HD, kesintisiz seçenekleriyle takip ediliyor. Kroos, Havertz, Musiala, Wirtz gibi isimlerin dikkat çektiği karşılaşmada muhtemel 11'ler de merak konusu. Peki; EURO 2024 Almanya Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?