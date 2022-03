Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu 18. Bölüm fragmanı yayınlandı! TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak, Akça’nın sırrı açığa çıkacak mı?

Giriş Tarihi: 21.03.2022 16:28 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 16:28

Her Pazartesi günü ekranlara gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden yeni bölüm fragmanı geldi. Dizinin sevenleri her hafta Alparslan Büyük Selçuklu'yu ilgiyle takip ediyor. Alparslan ve Akça Hatun'un aşk ve toprak savaşı heyecan yaratıyor. Sevilen dizinin her yeni bölümünün ardından "Alparslan Büyük Selçuklu fragmanı yayınlandı mı?" sorusu gündem oluyor. Peki, TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanında neler var, yeni bölümde neler olacak? İşte 18. Bölümde yaşanacaklar…