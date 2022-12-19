ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 38. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan Büyük Selçuklu 38. bölümünde; Besasiri yaptığı plan neticesinde Çağrı'yı yaralamış ve bu sayede Alparslan'ı üstüne çekmeyi başarmıştı.