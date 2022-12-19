TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Barış Arduç ile Kayra Zabcı'nın yer aldığı dizinin 19 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan 38. Bölümünde, Çağrı'nın öldüğü haberini alınca yönünü Besasiri'ye çeviren Alparslan, Besasiri'nin kurduğu tuzakla esir olmuştu. Alparslan, Besasiri'nin elinden nasıl kurtulacak merak konusu. Dizinin sıkı takipçileri, TRT 1 dizi izle ekranı ile Alparslan Büyük Selçuklu 38. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu 38. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz…