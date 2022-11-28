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Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta var mı yok mu? 28 Kasım TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 28.11.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 11:44

Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta var mı yok mu? 28 Kasım TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarında her hafta Pazartesi günü yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bu hafta da yayında olup olmayacağıyla ilgili sorgulanmaya başladı. Dünya Kupası maçları ile yanıt aramaya başlayan Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili sorulara 28 Kasım TRT 1 yayın akışı ile yanıt bulunuyor. Dizinin takipçileri soruyor: Alparslan Büyük Selçuklu neden yok? Cevaplar belli oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…

Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta var mı yok mu? 28 Kasım TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman sorusu Pazartesi günü itibarıyla yanıt aramaya başladı. TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi yapımı her hafta Pazartesi günü ekranlara geliyor. Yeni sezonuyla dikkat çeken yapım Katar Dünya Kupası maçlarının başlaması ardından her hafta sorgulanıyor. Alparslan Büyük Selçuklu neden yok merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? İşte, 28 Kasım TRT 1 yayın akışı ile yanıtlar…

Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta var mı yok mu? 28 Kasım TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU HAFTA VAR MI YOK MU?

TRT 1 yayın akışına göre bu hafta Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ekranlarda yer almayacak. Onun yerine dizi saatlerinde Dünya Kupası maçı Brezilya İsviçre karşılaşması yayında olacak.

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Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta var mı yok mu? 28 Kasım TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 KASIM 2022

05.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.25 Benim Adım Melek

08.45 Bu Toprağın Sesi

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Kamerun-Sırbistan"

15.00 Kupa Günlüğü

16.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Güney Kore-Gana"

18.00 Ana Haber

18.55 İddiaların Aksine

19.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Brezilya-İsviçre"

21.00 Kupa Saati

22.00 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Portekiz-Uruguay"

00.00 Alparslan Büyük Selçuklu

03.00 Teşkilat

Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta var mı yok mu? 28 Kasım TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ALPARASLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, TRT ekranlarında yayınlanan Dünya Kupası maçları nedeniyle yayında olmayacak.

Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta var mı yok mu? 28 Kasım TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

En son 21 Kasım 2022 tarihinde izleyiciler ile buluşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü ile 12 Aralık 2022 tarihinde izleyici ile buluşması bekleniyor.

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