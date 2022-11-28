Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta var mı yok mu? 28 Kasım TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman sorusu Pazartesi günü itibarıyla yanıt aramaya başladı. TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi yapımı her hafta Pazartesi günü ekranlara geliyor. Yeni sezonuyla dikkat çeken yapım Katar Dünya Kupası maçlarının başlaması ardından her hafta sorgulanıyor. Alparslan Büyük Selçuklu neden yok merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı yok mu? İşte, 28 Kasım TRT 1 yayın akışı ile yanıtlar…