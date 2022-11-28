Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta var mı yok mu? 28 Kasım TRT 1 yayın akışı ile Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1 ekranlarında her hafta Pazartesi günü yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi bu hafta da yayında olup olmayacağıyla ilgili sorgulanmaya başladı. Dünya Kupası maçları ile yanıt aramaya başlayan Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili sorulara 28 Kasım TRT 1 yayın akışı ile yanıt bulunuyor. Dizinin takipçileri soruyor: Alparslan Büyük Selçuklu neden yok? Cevaplar belli oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…