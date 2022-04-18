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Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Alparslan Büyük Selçuklu 22. yeni bölüm izle HD
Giriş Tarihi: 18.04.2022 20:51 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 20:51

Alparslan Büyük Selçuklu canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Alparslan Büyük Selçuklu 22. yeni bölüm izle HD

Alparslan Büyük Selçuklu 22. Bölümüyle bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Alparslan ve alplerinin içinde bulunduğu zor durumdan nasıl kurtulacağı merak edilirken, Alparslan'ın sonunu getirmek isteyen Diyojen'in sonraki hamlesi dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Dizinin son bölümü TRT 1 canlı yayın ekranı ve Alparslan Büyük Selçuklu canlı izle linki üzerinden kesintisiz olarak izlenebiliyor. İşte, diziyi eş zamanlı olarak internetten takip etmek isteyenler için Alparslan Büyük Selçuklu 22. Yeni bölüm izle HD linki!

Alparslan Büyük Selçuklu canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Alparslan Büyük Selçuklu 22. yeni bölüm izle HD

Alparslan Büyük Selçuklu canlı izle ekranı üzerinden dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler, TRT 1 canlı yayın ekranı için araştırma yapıyor. Dizinin yeni bölümünde türlü entrikalar ve tuzaklarla mücadele eden Alparslan ve Alplerini neler bekliyor? Akça'nın sırrı ifşa olacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu 22. Yeni bölüm izle ekranı üzerinden yeni bölüme ulaşabilirsiniz. TRT 1 canlı yayın ekranı ile Alparslan Büyük Selçuklu canlı izle!

Alparslan Büyük Selçuklu canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Alparslan Büyük Selçuklu 22. yeni bölüm izle HD

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE

Dizinin yeni bölümünü canlı ve kesintisiz izlemek için aşağıdaki linki tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz;

www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 22. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Alparslan Büyük Selçuklu canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Alparslan Büyük Selçuklu 22. yeni bölüm izle HD

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 22. BÖLÜM ÖZETİ

Kekavmenos'un yerini söylemek zorunda kaldığı büyük dehlizde mühimmat ve malzeme taşıyan Alparslan ve alpları, Diyojen ve Rati'nin saldırısı sonucunda dehlizde sıkışıp kalmıştı. Kekavmenos, dehliz odacığının girişine yerleştirilen cevherler sebebiyle akli melekelerini kısmen yitirmişti. Alparslanlar, üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak? Alparslan ve Kekavmenos'u dehlizde ölüme terk eden Diyojen'in bir sonraki planı ne olacak?

Kekavmenos'un kendini tehdit etmesiyle sıkışan Akça, Alparslan ile olan ilişkisinin gerçek olduğunu Kekavmenos'tan gizleyebilecek mi? Akça evlilik arifesinde sakladığı son sırrı aşikar edecek mi?

Alparslan Büyük Selçuklu canlı izle: TRT 1 canlı yayın ekranı ile Alparslan Büyük Selçuklu 22. yeni bölüm izle HD

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 21. BÖLÜM ÖZETİ

Ermeni köyüne baskın yapılacağı istihbaratını alan Alparslan ve alplar, Ermeni köyüne gitmişler, köydekilerin hançerleriyle burun buruna kalmışlardı. Alparslan bu tuzaktan nasıl kurtulacak? Liparit Kardeşler tuzaklarına düşürdükleri Alparslanlara karşı ne yapacaklar? Kekavmenos ile bir anlaşma yapan Selçuklular, bu anlaşmadan doğan haklarını nasıl kullanacak? Alparslan annesinin katiliyle anlaşma yapmış olmaktan dolayı içine düştüğü duygu karmaşasıyla nasıl baş edecek?

Karaca, Akça'nın aslında Selçuklu'ya çalıştığını yazdığı kağıdı Kekavmenos'un heybesine koymuştu. Bu notu bulan Kekavmenos'un buna tepkisi ne olacak? Akça açığa çıkacak mı yoksa Alpagut bunu önleyebilecek mi? Karaca emeline ulaşıp Akça'dan kurtulacak mı?

Ferzat'ın kaçmasını sağlayan Yınal, bundan sonraki süreçte Ferzat ile bir işbirliğine mi gidecek, yoksa ondan kurtulmaya mı çalışacak? Dukas'ın yaralarını iyileştiren Ferzat, elindeki tuttuğu hazinenin farkına vardığında nasıl bir yol izleyecek? Vaspurakan valisi olma yolunda kurduğu planlar ardı ardına bozulan Diyojen'in yeni hamleleri ne olacak?

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