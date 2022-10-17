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Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu Flora kimdir, gerçekte kim? Tekfur Grigor’un kızı Flora / Dilaray Yeşilyaprak kimdir, kaç yaşında, dizileri neler?
Giriş Tarihi: 17.10.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 14:48

Alparslan Büyük Selçuklu Flora kimdir, gerçekte kim? Tekfur Grigor’un kızı Flora / Dilaray Yeşilyaprak kimdir, kaç yaşında, dizileri neler?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ile her Pazartesi olduğu gibi bu akşam ekranlarda olacak. Alparslan 32. Bölüm fragmanında görülen Tekfur Grigor'un kızı Flora merak konusu oldu. İzleyenler Alparslan Büyük Selçuklu Flora kimdir, kim oynuyor, gerçekte kim sorularına yanıt aramaya başladı. Daha önce Hercai dizisinde ünlenen genç oyuncu Dilaray Yeşilyaprak "Flora" karakterine hayat verecek. Peki, Alparslan Flora / Dilaray Yeşilyaprak kimdir, kaç yaşında, dizileri neler? İşte, karakter ve oyuncu hakkında tüm merak edilenler…

Alparslan Büyük Selçuklu Flora kimdir, gerçekte kim? Tekfur Grigor’un kızı Flora / Dilaray Yeşilyaprak kimdir, kaç yaşında, dizileri neler?

Alparslan Büyük Selçuklu 32. Bölüm ile bu akşam ekranlarda. Yayınlanan fragmanı ardından rehin alınan Tekfur Grigor'un kızı Flora seyirci ile buluştu. Alparslan Büyük Selçuklu Flora kimdir, gerçekte kim, kim oynuyor soruları yanıt aramaya başladı. Yeni sezona geçtiğimiz haftalarda başlayan diziye yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Peki, Alparslan'ın Flora'sı Dilaray Yeşilyaprak kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Alparslan Büyük Selçuklu Flora / Dilaray Yeşilyaprak dizileri ve filmleri…

Alparslan Büyük Selçuklu Flora kimdir, gerçekte kim? Tekfur Grigor’un kızı Flora / Dilaray Yeşilyaprak kimdir, kaç yaşında, dizileri neler?

DİLARAY YEŞİLYAPRAK KİMDİR?

1995 İstanbul doğumlu olan Dilaray Yeşilyaprak, Maltepe Üniversitesi mezunu. Üniversiteye kadar Ankara'da bulunan genç oyuncu Temel Oyunculuk ve Kamera Önü eğitimi aldı.

Televizyon ekranlarına Benim Adım Melek dizisi ile çıkan Yeşilyaprak, en son ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai kadrosunda yer aldı.

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Alparslan Büyük Selçuklu Flora kimdir, gerçekte kim? Tekfur Grigor’un kızı Flora / Dilaray Yeşilyaprak kimdir, kaç yaşında, dizileri neler?

Dizileri:

2020 - Hercai / Zeynep

2020 - Mavera / Asife Sultan

2019 - Benim Adım Melek / Meryem

Alparslan Büyük Selçuklu Flora kimdir, gerçekte kim? Tekfur Grigor’un kızı Flora / Dilaray Yeşilyaprak kimdir, kaç yaşında, dizileri neler?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 32. BÖLÜM ÖZETİ

Alparslan ve Seferiye'nin düğününde Seferiye'ye bir suikast girişimi olmuş, Alparslan bu suikastı son anda engellemişti. Suikastçı bu işin arkasında Yınal'ın olduğunu söyleyerek Yınal'ı zan altında bıraktı. Bu evliliği başından beri istemeyen Yınal böyle bir işe kalkıştı mı? Yoksa Yınal ismini ortaya atılarak gerçek suçlu kendini gizlemeye mi çalışıyor?

Alparslan Büyük Selçuklu Flora kimdir, gerçekte kim? Tekfur Grigor’un kızı Flora / Dilaray Yeşilyaprak kimdir, kaç yaşında, dizileri neler?

Alparslan bu meselenin peşine düşecek ve perde arkasını araştıracak. Düğün suikastının kendisine yıkılması sebebiyle şaşkın, öfkeli ve hırsla dolu olan Yınal, bu iftira karşısına ne yapacak? Yalnızca suikastçının değil, silahı yapan Buharalı ustanın da onun adını zikretmesi Yınal'ı daha da zor duruma sokacak. Yınal kendini aklayabilecek mi?

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