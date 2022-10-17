Alparslan Büyük Selçuklu Flora kimdir, gerçekte kim? Tekfur Grigor’un kızı Flora / Dilaray Yeşilyaprak kimdir, kaç yaşında, dizileri neler?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ile her Pazartesi olduğu gibi bu akşam ekranlarda olacak. Alparslan 32. Bölüm fragmanında görülen Tekfur Grigor'un kızı Flora merak konusu oldu. İzleyenler Alparslan Büyük Selçuklu Flora kimdir, kim oynuyor, gerçekte kim sorularına yanıt aramaya başladı. Daha önce Hercai dizisinde ünlenen genç oyuncu Dilaray Yeşilyaprak "Flora" karakterine hayat verecek. Peki, Alparslan Flora / Dilaray Yeşilyaprak kimdir, kaç yaşında, dizileri neler? İşte, karakter ve oyuncu hakkında tüm merak edilenler…