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Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler, diziye hangi oyuncular katıldı? Alparslan Büyük Selçuk oyuncuları ile göz dolduruyor
Giriş Tarihi: 26.09.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 26.09.2022 14:18

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler, diziye hangi oyuncular katıldı? Alparslan Büyük Selçuk oyuncuları ile göz dolduruyor

Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları, tarihi bir dizi olması sebebiyle sürekli değişiyor. Fahriye Evcen geçen sene öldükten sonra yerine kim geleceği sürekli merak konusu oldu. Seferiye Hatun'u oynayan Kayra Zabcı, herkesten geçer not aldı. Diziseverler, Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler sorusunu yöneltiyor. Yeni tarihi karakterlerle izleyiciler yine tarih sahnesinde bir gezintiye çıkıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kim? İşte Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları ve diğer detaylar…

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler, diziye hangi oyuncular katıldı? Alparslan Büyük Selçuk oyuncuları ile göz dolduruyor

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon başladı ve herkes ekranlara tutuldu. TRT 1'in sevilen dizileri arasında yer alan tarihi yapım, oyuncu kadrosunda revizyona gitti. Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler sorusu da bu sebeple yöneltiliyor. Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları, dizinin tarihi yönü sebebiyle ekranlara normalinden önce veda edilebiliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler? İşte detaylar…

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler, diziye hangi oyuncular katıldı? Alparslan Büyük Selçuk oyuncuları ile göz dolduruyor

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON BAŞLADI

TRT1'in ilgiyle izlenen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, 19 Eylül Pazartesi yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Her pazartesi Alparslan Büyük Selçuklu ekranlarda yerini alacak.

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Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler, diziye hangi oyuncular katıldı? Alparslan Büyük Selçuk oyuncuları ile göz dolduruyor

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ SEZON OYUNCULARI

Konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna yeni oyuncular dahil oldu.

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler, diziye hangi oyuncular katıldı? Alparslan Büyük Selçuk oyuncuları ile göz dolduruyor

Bu isimler Kayra Zabcı, Serhat Tutumluer, Bora Cengiz, Umut Karadağ ve Öykü Gürman.

Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon oyuncuları kimler, diziye hangi oyuncular katıldı? Alparslan Büyük Selçuk oyuncuları ile göz dolduruyor

Kayra Zabcı, dizide Seferiye Hatun karakterine; Serhat Tutumluer, Tekfur Grigor karakterine; Bora Cengiz, Alexander karakterine; Umut Karadağ, Arslan Yusuf karakterine; Öykü Gürman ise Öke Hatun karakterine hayat verecek.

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