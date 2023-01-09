Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi, Uygar Özçelik diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey tarihte nasıl öldü ve ne zaman?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 41. bölüm ile bu akşam ekranlara geliyor. Sevilen tarihi dizinin son bölümünde Alparslan kurduğu tertip ile Yınal ve Besasiri'nin iş birliğini ortaya çıkarmış ve her ikisini de Sultan Tuğrul'un önüne atmıştı. Bu sahne sonrası Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi, Uygar Özçelik diziden ayrılacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Dizinin takipçileri İbrahim Yınal Bey tarihte nasıl öldü sorusuna yanıt arıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey öldü, Uygar Özçelik diziden ayrıldı mı? Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman, mezarı nerede? İşte, tüm merak edilenler…