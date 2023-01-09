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Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi, Uygar Özçelik diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey tarihte nasıl öldü ve ne zaman?
Giriş Tarihi: 09.01.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 16:47

Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi, Uygar Özçelik diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey tarihte nasıl öldü ve ne zaman?

TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu 41. bölüm ile bu akşam ekranlara geliyor. Sevilen tarihi dizinin son bölümünde Alparslan kurduğu tertip ile Yınal ve Besasiri'nin iş birliğini ortaya çıkarmış ve her ikisini de Sultan Tuğrul'un önüne atmıştı. Bu sahne sonrası Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi, Uygar Özçelik diziden ayrılacak mı soruları gündemdeki yerini aldı. Dizinin takipçileri İbrahim Yınal Bey tarihte nasıl öldü sorusuna yanıt arıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey öldü, Uygar Özçelik diziden ayrıldı mı? Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman, mezarı nerede? İşte, tüm merak edilenler…

Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi, Uygar Özçelik diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey tarihte nasıl öldü ve ne zaman?

Tarihte Yınal Bey nasıl öldü sorusu yanıt aramaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Son bölüm ve fragmanla birlikte dizinin takipçileri, Yınal Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman ve mezarı nerede şeklindeki soruları gündeme taşıdı. Alparslan kurduğu tertip ile Yınal ve Besasiri'nin iş birliğini ortaya çıkarmış ve her ikisini de Sultan Tuğrul'un önüne atmıştı. Yınal yine affedilecek mi, yoksa onun için yolun sonu mu merak konusu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi, Uygar Özçelik diziden ayrılacak mı? İşte detaylar.

Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi, Uygar Özçelik diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey tarihte nasıl öldü ve ne zaman?

İBRAHİM YINAL KİMDİR, TARİHTE NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?

İbrahim Yınal Selçuklu ailesinden Türk beyidir. Babası Yusuf Yınal, Selçuk Bey'in dört oğlundan biriydi. Selçuk Bey'in büyük oğlu Mikail Bey ölünce, Orta Asya'da yaygın olan leviratus geleneği uyarınca dul karısı, kardeşi Yusuf'la evlendirildi ve bu evlilikten İbrahim Yınal dünyaya geldi.

Dolayısıyla İbrahim Yınal, Tuğrul ve Çağrı Beylerin anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir.

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Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi, Uygar Özçelik diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey tarihte nasıl öldü ve ne zaman?

Dandanakan Savaşı'ndan sonra İbrahim Yınal batı ucuna gönderildi. Kuzeni Hasan Bey'in Gürcüler tarafından pusuya düşürülüp öldürülmesi üzerine, diğer kuzeni Kutalmış Bey'le beraber Bizans topraklarına girdi.

Gürcü Dükü IV. Liparit'in komuta ettiği Bizans-Gürcü ordusunu Pasinler'de bozguna uğrattı (1048). Çok sayıda esir ve ganimet ele geçirdi. (Arap tarihçi Ali ibn el-Esir, esir sayısını abartarak 100.000 olarak aktarır.)

Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi, Uygar Özçelik diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey tarihte nasıl öldü ve ne zaman?

Batı sınırındaki akınları yöneten İbrahim Yınal, ateş hattında olup askeri yükü taşıdığını düşünerek iktidar merkezini dinlememeye başladı. 1058'de yönünü doğuya çevirip Tuğrul'un üzerine yürüdü. Diğer Selçuklu beylerinden beklediği desteği göremeyen İbrahim bozguna uğradı.

Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi, Uygar Özçelik diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey tarihte nasıl öldü ve ne zaman?

Bizzat kardeşi/kuzeni Tuğrul tarafından yay kirişiyle boğularak öldürüldü. İbrahim Yınal'ın isyanı ve öldürülüş şekli bizzat Garsuni'me tarafından yazılmıştır.

Ancak bu kitap zamanımıza ulaşmamış olup Sıbt İbnul Cevzi tarafından yazılan Miratüz-Zaman Fi Tarihil Ayan'da Selçuklular kitabın özetlerinden günümüze gelmiştir.

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