Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi, Uygar Özçelik diziden ayrılacak mı? Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey tarihte nasıl öldü ve ne zaman?

Tarihte Yınal Bey nasıl öldü sorusu yanıt aramaya başladı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen tarihi dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Son bölüm ve fragmanla birlikte dizinin takipçileri, Yınal Bey tarihte nasıl öldü, ne zaman ve mezarı nerede şeklindeki soruları gündeme taşıdı. Alparslan kurduğu tertip ile Yınal ve Besasiri'nin iş birliğini ortaya çıkarmış ve her ikisini de Sultan Tuğrul'un önüne atmıştı. Yınal yine affedilecek mi, yoksa onun için yolun sonu mu merak konusu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Yınal Bey ölecek mi, Uygar Özçelik diziden ayrılacak mı? İşte detaylar.